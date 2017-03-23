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Nike Air Max'e Türk Tasarımcı Dokunuşu

Nike Air Max'e Türk Tasarımcı Dokunuşu

Bahar ve yaz aylarının gelmesi ile radarımıza giren spor ayakkabılar, bu sezonda oldukça farklı ve şık modelleri ile sokaklardaki yerini almaya hazırlanıyor.

Ünlü isimlerin, moda severlerin ve hem rahatına hem de tarzına düşkün kişilerin severek kullandığı Nike markasının Air-Max modeli de bu sezonda yenileniyor.  Ünlü marka efsane modeli Air-Max’in geleceğini belirlemek için kendi tasarım ekibi ile birlikte çalışması adına dünyanın farklı yerlerinden tam on iki tasarımcıyı genel merkezine davet etti.

Nike’in Türkiye'den davet ettiği isim ise Les Benjamins markasının kurucusu ve kreatif direktörü olan Bünyamin Aydın olunca ünlü tasarımcının Nike için Air Max tasarladığı model de oldukça merak edildi.

Türkiye'den davet edilen ilk tasarımcı olarak efsane model Airmax’i kendi tasarım anlayışına göre yorumlayan Les Benjamins markasının kurucusu ve kreatif direktörü olan Bünyamin Aydın; tasarımında hem doğu kültürünün tarihi ve artistik çizgisine hem de modern ve dijital çağın baskılarına yer vererek oldukça iddialı bir harman oluşturdu. Aydın’ın Air Max ayakkabısı için özel olarak yaptığı bu tasarım, nike.com/voteforward sitesinde de oylamaya açıldı. 12 tasarımcının kendisine göre yorumladığı 12 yeni Air Max modelinin oylaması ise 25 Mart'ta sona erecek.
 


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