Nike ile Prensesler Gibi…

Gönülleri fetheden Cortez modelini tekrar piyasaya çıkaran ve oldukça ilgi gören Nike, şimdi de önümüzdeki aylarda trend parça haline gelecek olan ayakkabısını tanıtıyor.



Biraz romantik biraz prenseslere layık havası olan ayakkabının adı Glass Slipper olarak geçiyor. Özel üretim olan bu ayakkabılar, birer şekere benziyor! Giydiğinizde kendinizi özel hissedeceğiniz ayakkabılar, pastel tonlarda pullarla işlenmiş. 200 dolara satışa sunulan ayakkabıları Nike’ın sitesinde bulabilirsiniz.Bakalım bu şekerleri yakın zamanda hangi ünlü bloggerın ayaklarında göreceğiz?