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Nisan'da Kayak Başkadır

Nisan'da Kayak Başkadır

Evrensel Kış Sporları Merkezi Erciyes, üstün teknik imkanları ve meşhur toz karıyla, kayak tutkunlarına Nisan ortasına kadar kayak yapma imkanı sunuyor...

Coğrafi özellikleriyle Aralık'tan Nisan ortasına kadar kayak yapma imkanı sunan Erciyes, Türkiye'nin en uzun kayak sezonuna sahip dağı konumunda bulunuyor. Kar kalınlığının azalmadığı dağda, tüm ihtimaller göz önünde bulundurularak, Erciyes Kayak Merkezi'ne ait 154 adet suni kar makinesiyle de Nisan ortasına kadar yeterli kar oranı kayakçılara rahatlıkla sağlanabiliyor.

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Erciyes'te on-pist ve off-pist olmak üzere toplam 102 km uzunluğunda Alpler standardında birbiriyle bağlantılı 34 farklı kayak pisti bulunuyor. Bu pistlerin 70 km'lik kısmı her gün kayakseverler için snowtrucklarla eziliyor ve düzenleniyor. Farklı zorluk derecelerindeki (siyah - kırmızı – mavi) pistler, kayak tutkunlarına 2200 m – 3400 m irtifada zirveye en yakın kayak deneyimini sunuyor. Erciyes Kayak Merkezi'nde 4 farklı giriş kapsında 18 mekanik tesis ve 34 farklı pistte "Tek Biletle" gün boyu doyasıya kayak yapılabiliyor.

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Kayak sporuna yeni başlayanlar için de Kayseri Erciyes A.Ş. bünyesinde bulunan Snow Academia Kayak Okulu, deneyimli eğitmenlerden oluşan personeliyle verdiği kısa süreli eğitimlerle misafirlerine temel kayak derslerini öğreterek en iyi imkanları sunuyor.


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