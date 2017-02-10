Nişantaşı Klasiği; Viyanalı Cafe Wıen

Cafe Wien, şimdi küçük dokunuşlarla yenilediği dekorasyonu, tarifi gizli değişmeyen tatları ve her zamanki misafirperverliğiyle sizleri bekliyor. Avrupa’nın sanat ve tarihine damgasını vurmuş eşsiz şehri Viyana’nın en önemli değerlerinden biri de Viyana Cafe kültürü... Cafe Wien bu kültürü tam 27 yıldır Nişantaşı'nda yaşatıyor.

Cafe Wien'de Viyanalı kahve ve tatlı ustalarının bizzat hazırladığı kahve ve tatlı reçeteleri 27 yıldır aynı lezzet ve kalitede hazırlanıyor. Yüksek kalitede hazırlanan bu özgün tatların hepsinde özel olarak seçilmiş malzemeler kullanılıyor. Öğle ve akşam yemeklerinde ise Avusturya mutfağına özgü tatlar masalara geliyor.