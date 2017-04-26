NOLTE Mutfak Şimdi Denizli'de...

Mutfak, yatak odası ve giyinme odasında “Kalite her şeyden önce gelir” ilkesinden taviz vermeden dünya trendlerini belirleyen dünyaca ünlü marka Nolte, Denizli mağazasını açtı.



Nolte, ülkemizdeki 15. mağazasını 10 Mayıs 2016 günü, Nolte Türkiye Genel Müdürleri Sebahattin Gürel ve Bekir Gürel’in katılımıyla gerçekleştirilen görkemli ve keyifli bir davetle açtı.



Almanya’dan Türkiye’ye Nolte kalitesi…



Almanya’nın en büyük ve dünyanın en köklü markalarından biri olan Nolte, 2009 yılı Ekim ayında Türkiye’de açtığı ilk Nolte Home Studio mağazasının ardından evleri kalite ve estetikle tanıştırmaya devam ediyor. İstanbul Bağdat Caddesi, İstanbul Acıbadem, İstanbul Ataşehir, İstanbul Avcılar, İstanbul Etiler, İstanbul Esentepe’nin yanı sıra Ankara, Bodrum, İzmir, Gaziantep, Antalya, Adana, Kayseri’de açtığı mağazalarla da mutfak ve yatak odası tasarımlarını Türk halkının beğenisine sunan marka, satış ağını Denizli’de açtığı yeni mağazasıyla genişletti. Nolte, 2017 yılı sonuna kadar Türkiye’deki toplam mağaza sayısını 20’ye yükseltmeyi planlıyor.



Türkiye’de 2009 yılından bu yana mutfak ve yatak odası dekorasyonunda kalite ve ayrıcalık arayanların uğradıkları ilk adres’lar… Dünyaca ünlü ve Türkiye’nin en büyük ithal mutfak markası, ülkemizde açtığı mağazalarında birbirinden güzel mutfak, yatak odası ve giyinme odası tasarımlarını beğenilere sunarken kaliteden asla ödün vermiyor. Sadece estetiğe değil fonksiyonelliğe de büyük önem veren marka, tüm tasarımlarını hayatı kolaylaştıran özelliklerle donatıyor.