Nursel Ergin: ‘’Sevdiklerimle Vakit Geçirmeyi Seviyorum.’’

“Bi.Re.Y’’ Bir Resim Yap projesine nasıl dahil oldunuz? Proje ile amaçlanan hedef nedir?



Sevgili Tülin Kanun ve Tülay Hanım sayesinde dahil oldum projeye. Sağolsunlar bu tarz projelerde beni hep ararlar. Nursel Ergin olarak her zaman insana dokunan projelerde varım. Bu benim misyonummuş gibi geliyor. O yüzden böyle projelerde her zaman olmaya da devam edeceğim.



Proje kapsamında siz nasıl bir resim yaptınız? Çıkış noktanız ne oldu?



Çok fazla inandığım, ilk duyduğum anda hissettiğim resmi yaptım. Daha önce hiç resim deneyimim olmamıştı. Yağlı boya yapmamıştım. İnanılmaz da korkutur beni her zaman. Tülin o kadar iyi bir öğretmen ki, o kadar güzel yetiştirdi ki beni. Verdi elime fırçayı ve yapabilirsin dedi. İnandığım şeyi yapmamı söyledi. Ben de alzheimerı düşününce tamamen gözlerimi kapattım ve aklımda olan resmi yaptım. Resmimdeki mavilik, bu projede yer alan bizleri ve ihtiyacı olan yaşlılarımıza umudu temsil ediyor.



Daha önce bir alzheimer tanıdığınız oldu mu? Hastalığa karşı farkındalığınız nasıl gelişti?



Hiç bu hastalığı yaşayan bir tandığım olmadı. Ama işim gereği çok fazla bununla ilgili hikaye dinledim. Aynı zamanda da hepimiz gibi ben de belki bir alzheimer adayıyım. Çünkü istatistikler çok ciddi boyutlarda olduğunu gösteriyor hastalığın. 35 yaşında olmama rağmen, belki çok çalıştığımdan belki de gerçekten kafamı toplayamıyorumdur ama ciddi korkularım var. Acaba ileride ben de alzheimer hastası olabilir miyim diye. O yüzden zannediyorum bu konu ile ilgili farkındalığım yüksek.



Çalışan bir annesiniz. Yoğun temponun yanında çocuğunuzla da ilgileniyorsunuz. Nasıl yetişiyorsunuz her şeye?



Uydurabiliyor muyum aslında tartışılır. Allahtan çok hızlı ve pratik birisiyim. Ve gerçekten çok yoğun bir tempoda çalışıyorum. Aynı zamanda da evde olmayı, evde yemek pişirmeyi ve sevdiklerimle vakit geçirmeyi de çok seviyorum. Ama günün sonunda çoğunlukla herkes gibi bugün bana yetmiyor lafını çok sık kullanıyorum.





aysha.com.tr okuyucuları hem sizi hem de sunduğunuz tarifleri yakından takip ediyor. Okuyucularımıza neler söylemek istersiniz ?



Çok teşekkür ediyorum, onure oldum. Ben de çok severek takip ediyorum Aysha’yı. Demek ki aynı yürekte insanlar bir araya gelmiş.