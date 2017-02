O Bir Efsane: “Rolex”

Sokakta durup herhangi bir kişiye “En iyi ve lüks saat markası hangisidir?” diye sorsanız büyük ihtimal alacağınız cevap “Rolex” olacaktır. Hiç düşündünüz mü; bir saat markası olan Rolex markasını zenginlik ve lüks yaşam ile eş anlamlı hale getiren sebepler nelerdir diye? Bu sorunun cevaplarından birisi şüphesiz ki birçok ünlü ismin saat tercihi olarak Rolex markasını tercih etmesidir. Paul Newman, Harrison Ford, Charlize Theron ve Brad Pitt gibi Hollywood dünyasının en yıldız isimlerinin yanı sıra Putin, John F. Kennedy ve Dwight Eisenhower gibi ülke başkanları da saat tercihlerini Rolex markasından yana kullanmıştır. Üstelik dünya tarihinde birçok şeyi başararak tarihi bir karakter haline gelen isimler de bileklerinde Rolex markasının gücünü taşıyanlar olmuştur. Dünyanın en ünlü komünist lideri Fidel Castro, Rolex markasının GMT Master modelini takarken, Pablo Picasso da Rolex tutkunu isimlerden birisiydi. Everest’in zirvesine ulaşan ilk isim olan Sir Edmund Hillary tercihini Rolex’ten yana kullanırken, Chuck Yeager da ilk defa sesten daha hızlı uçtuğunda bileğinde Rolex markasının Oyster Perpetual modelini taşıyordu.



Rolex markası, klasik çizgi ve anlayışını neredeyse tüm modellerinde sürdürürken, tarih boyunca en sevilen modellerini de her yeni senede yeniden yorumlayarak günümüze uyarlamayı da ihmal etmemekte. Örneğin Rolex markası, 2017 yılında Oyster Perpetual Cosmograph Daytona modelini yeniden yorumlayarak daha modern ve günümüze uygun hale getirdi.Rolex markasını Rolex yapan özelliklerine bakmaya devam ettiğimizde, Rolex markasının üstün özelliklerde bir test laboratuarlarına sahip olduğunu belirtebiliriz. Bu sebeple marka sadece çok iyi saatler yapıyor. Marka, mekanizmanın yaylarından kutularına kadar üretimin her bir aşamasına hâkim çünkü her parçayı kendisi üretiyor ve her açıdan denenmiş, kusursuz bir model ancak fabrikadan satışa çıkabiliyor.Dünyanın ilk su geçirmez kasasını üreten markanın Rolex olduğunu söylersek herhalde şaşırmazsınız. Birçok ilki modellerinde deneyen marka, her yeni saati ile yeni bir keşfin kapısını da aralıyor.Neden Rolex markası diye sorulduğunda saat koleksiyonerlerinin bir lafı bu soruyu açıklamaya yetecektir: ‘Bir yanda devasa saat endüstrisi vardır, öte yanda Rolex; tesadüf eseri ikisi de benzer ürünler yaratır!’