O Bir İsyankâr: ‘Gabrielle’ Coco Chanel

Peki, markanın bu sezon kurucusu olan Coco Chanel’i özel olarak andığını biliyor musunuz? İşte moda dünyasına bıraktığı etki asla geçmeyecek olan Coco Chanel markasının kurucusu olan Gabrielle Coco Chanel’in hiç bilinmedik yüzü…



“Kim olmak istediğime karar verdim ve o oldum” diyen Gabrielle Coco Chanel, moda dünyasının en temel isimlerinden birisidir. Yarattığı Coco Chanel markası, moda dünyası için adeta bir devrim niteliğindedir. Coco Chanel markası, bu sezon kurucusu olan Gabrielle Coco Chanel’i özel olarak anacak. Marka, yayınladığı “Gabrielle, a rebel at heart’ videosunda kurucusunu üç kelimeyle tanımlayarak şimdiye kadar görünmeyen yüzünüzü de ortaya çıkaracak. Coco Chanel’in kurucusu Gabrielle Coco Chanel üç kelime ile şu şekilde: ‘seçmek, arzulamak ve var olmak’.



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markasının kurucusunu bu sezon farklı bir yüzü ile anıyor. Marka;l’in daha az bilinen adı ve farklı bir yönünü yansıtanismine ağırlık vererek Coco Chanel’in isyankar tavrını moda ile birleştiren çizgisine değiniyor.Hatırlanacağı gibi Karl Lagerfeld, Ekim ayında’in kurucusu Gabrielle’ye ithafen yeni bir çanta tasarlamış ve koleksiyona katmıştı. Markanın kurucusu olan Gabrielle’nin adını taşıyan parfüm de önümüzdeki sonbaharda satışa çıkacak.