Ofis Çalışanlarının Kabusu: Hareketsizlik

Bütün gününü ofis ortamında geçiren, sürekli bilgisayar başında vakit geçiren ve hareketsiz kalan bireylerde; fıtık, kireçlenme, omurga eğrilikleri, boyun düzleşmeleri görülüyor. Emsey Hospital’dan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Kerem Gün, bilgisayar başında çalışırken ara ara hareket edilmesini öneriyor.



Hareketsizlik, Birçok Rahatsızlığı Beraberinde Getiriyor

Yapılacak hareketlerin, hareketsizlikten dolayı oluşan hastalıkların önüne geçilebileceği belirtiyor. Gelişen teknoloji ve konforlu ofis ve ev ortamları, araçlarla yapılan kısa mesafe yolculuklar, birçok kişi için keyifli görünse de aslında ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getirebiliyor. Örneğin 200.000 den fazla kişinin fiziksel aktivite seviyeleri ve kilolarının araştırıldığı bir çalışmada; günde 11 saatten fazla oturanların, 4 saatten az oturanlara oranla 3 yıl içinde ölme risklerinin %40 daha fazla olduğu belirlenmiştir.



Dünya Sağlık Örgütü de fiziksel inaktivitenin, gelişmiş ülkelerdeki ölüm sebepleri arasında ilk 5’te yer aldığını bildiriyor.



Hareketsiz yaşam tarzı; boyun ve belde düzleşme, sırt-bel ağrıları, kas spazmları, miyaljiler gibi nispeten başlangıç aşamasında sayılabilecek omurga sorunları, skolyoz, kamburluk, bel fıtığı veya bel kayması gibi ciddi omurga patolojileri gibi birçok tıbbi duruma sebebiyet verebilir.



Küçük Değişiklikler Yaşam Kalitesini Yükseltir

Peki, şartlar ve çalıştığımız ortam belli ise ne yapabiliriz? Bireyin temel bazı davranışlarını ve alışkanlıklarını değiştirmesi, problemin tamamen ortadan kalkmasını sağlamasa da, en azından biraz olsun durumu kolaylaştırabilir...



- Masa, sandalye ve çevrenizde bulunan birimlerin ergonomik ayarları uygun bir şekilde yapılmalı.

- Monitörünüz göz hizasında bulunmalı.

- Oturulan koltukta bel ve kol desteklerinin kişiye göre ayarlanması, ayak altına ufak bir yükselti koyarak dizlerin hafif yükseltilmesi gibi basit bazı değişiklikler ile omurganın boyun, sırt, bel ve kuyruk sokumundaki 4 anatomik kavisinin korunması sağlanmalıdır.

Peki, ufak tefek bu ayarlamalar dışında neler yapılabilir?

- Fotokopi mi çekmeniz gerekiyor? Siz daha uzakta kalan makinayı kullanabilirsiniz.

- İş arkadaşınıza bir şey mi iletmeniz lazım? Ne telefon ne mail... Yanına kadar gidip yüz yüze konuşabilirsiniz.

- Asansör yerine merdiveni kullanıp, aracınızı otoparkta daha uzak bir yere park edebilirsiniz.

Bunlar dışında saatte bir yaklaşık 1-2 dakika yapılacak “germe-esneme” hareketleri de ofis ortamında çalışanların yaşam kalitelerini şüphesiz artıracaktır.





