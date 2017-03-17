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Ofis Şıklığının Kilit Parçaları

Ofis Şıklığının Kilit Parçaları

Çalışan kadınlar için en büyük sıkıntılardan biri her gün ne giyeceklerini düşünmek.

 

muhafazakar moda ofis stili

Bazen kıyafet dolabının önünde geçirilen uzun dakikalar mesai saatine yetişme baskısı ile saatler gibi algılanabilir, bazen de ‘ne giyeceğim sorusu’ bir kriz anına dönüşebilir. İşte böyle zamanlarda çözüm ‘hayat kurtaran’ kilit parçalardır. Kıyafet dolabımıza dâhil edeceğimiz kilit ofis parçaları ile kısa sürede şık ve tarz bir görüntüye sahip olabiliriz.
 
muhafazakar moda ofis stili

Peki, bizi ne giyeceğim derdinden kurtaran ‘kilit parçalar’ nelerdir? İşte ofis şıklığındaki kilit parçalar…
 
muhafazakar moda ofis stili

Midi boy etek
Son zamanlarda oldukça popüler olan kalem formda diz altı midi boy etekler, ofis stilinin en kilit parçalarından birisidir. Her ortama ayak uydurabilen midi boy etekler ile ister önemli bir toplantıda işyerinizi temsil edebilir, isterseniz iş çıkışı arkadaşlarınız ile kahve içmeye gidebilirsiniz. Özellikle yeni sezonun en trend parçalarından birisi olan pilili eteklerin midi boyları, şıklığından taviz vermeyen çalışan kadınların kıyafet dolaplarına dahil ettiği star parçalardan birisidir.
 
muhafazakar moda ofis stili
İpekyol - 199 TL


Ceket
En basic parçaları birleştirip oluşturduğunuz bir kombini bile blazer ceketler ile tamamladığınızda ortaya şık ve tarz bir görüntü çıkar. Unutmayın; güzel kesimli bir ceket, hayat kurtarabilir. İster toplantı şıklığında, ister gece dışarı çıktığınızda rahatlıkla kullanabileceğiniz blazer ceketler, cool ve tarz bir görüntünün en kilit parçalarından birisi.
 
Mango
Mango Ceket - 279,99 TL
 
Pierre Balmain 498 Euro.
Pierre Balmain - 498 Euro
 
Pallas, 778 Euro.
Pallas, 778 Euro
Şık bir ayakkabı
Ayakkabı, bir kadının en iddialı ve güçlü aksesuarları. Basic ve minimal parçaları bir arada kullansanız dahi şık bir ayakkabı seçimi ile kombininizi iddialı ve tarz bir hale getirebilirsiniz.
 
Beymen, 429 TL.
Beymen - 429 TL​​
 
Escada,1539 TL.
Escada - 1539 TL
 
Dior 1.240 Dolar.
Dior - 1.240 Dolar
Çanta
Bir kadının görüntüsünü en iyi tamamlayan stil parçalarından birisi çanta seçimi. Çanta şıklığınızı tamamlayan ve kombininizi bir tık daha üst seviyeye taşıyan önemli parçalardan birisi. Önemli olan tarzınıza ve kombininize uygun çanta modelini kullanmak.
 
Saint Laurent 1.390 Euro.
Saint Laurent 1.390 Euro
 
The Row, 3.160 Euro.
The Row - 3.160 Euro


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