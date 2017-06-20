Ofis Stiline Enerji Kat

Renkli blazer ceketler, yaz sezonunda ofiste çalışan kadınların en pratik şıklık dokunuşlarından birisidir. İstenilen renkte tercih edilen blazer ceketler düz bir kombini bile hareketlendirmeye yetecek kadar güçlü ve iddialı; yazın enerjisini yansıtacak kadar da havalıdır.



Eğer siz de ofis şıklığınızda renklerin gücünden faydalanmak istiyorsanız renkli blazer ceketleri alışveriş listenize dâhil etmelisiniz. Özellikle de sezonun favori renklerinden olan sarı renk sizin için biçilmiş kaftan rolünde! Ancak isterseniz sarı kadar parlak ve iddialı renkler de kullanmayabilirsiniz. Bu tercihte öne çıkan ise pastel renklerin gücü olacaktır. Pudra pembesi, bebe mavisi, nane yeşili sezonun en iddialı renkleri arasındadır.



Machka, 755 TL

Ipekyol, 254 TL

Altuzarra, 1.325 Euro

Gucci, 1.980 Euro

Mudo, 199 TL

Zara, 299,95 TL

H&M, 99,99 TL