Ofiste Mükemmel Gözüken Bir Cilt İçin...

İşte mükemmel bir cilt için ofiste uygulayabileceğiniz basit ve pratik uygulamalar:



Işıklar ile başımız dertte

Ofis ortamını ışıl ışıl aydınlatan tüm ışıklar, aynı zamanda sizin cildinizdeki kusurları da ortaya çıkarma konusunda oldukça başarılıdır. Bu yüzden ofiste mükemmel gözüken bir cilt için doğru fondöteni kullanmak en önemli adımlardan birisidir. Kapatıcılığı oldukça tatmin edici olan ve hafif yapısı sayesinde yüzünüzde kalıp gibi durmayan bir fondöten, sizin aradığınız fondötendir. Aradığınız fondöteni bulmanın en iyi yolu ise cildiniz üzerinde deneme yaparak hem kapatıcılığını hem de duruşunu test etmek.



Ofiste mükemmel bir cilt için yapmanız gereken diğer bir uygulama ise abartılı ve kat kat uygulanan ürünlerden kaçınmaktır. Çünkü aynada size çok güzel gözüken bu uygulamalar, ışıkların altında yüzünüzü adeta bir boya küpüne yatırmışsınız hissini uyandırır. Teninizle bütünleşen ve neredeyse yok gibi gözüken bir fondötenin üzerine transparan ve mat bir pudra sürerek parlamayı engellemeniz ofiste mükemmel gözüken bir cilt için yeterli adımlar olacaktır.

