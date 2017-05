Öfke İle Baş Etmek Sizin Elinizde

Öyle bir duygu var ki “baldan tatlı” olduğu söylense de ancak acıyı tattırır. Ateş parçası gibidir; önce elinde tutanı, sonrasında bulunduğu ortamı yakar yıkar. Bu duygu, hepimizin yakından tanıdığı “öfke”dir.



Hepimiz için öfkenin sonuçları daima olumsuzdur. Öfkelenen de öfkeye maruz kalan da öfkeye şahit olan da yaşar olumsuz sonuçları. İşin aslına baktığımızda, öfke diğer tüm duygular gibi normal ve sağlıklı bir duygudur fakat günümüzde öfke; kontrol edilemeyen, yıkıcı bir biçimde davranışlara yansıyarak saldırganlığa dönüşebilen bir hal aldı.



Öfkenin olumsuz sonuçlarını tecrübe ederek kapımı çalan danışanlarıma baktığımda, bu duyguyu doyurulmamış isteklere, istenmeyen sonuçlara ve karşılanmayan beklentilere verilen duygusal bir tepki şeklinde görüyorum. Bu tepkiyi çoğu zaman kontrolsüzce verdikleri için vicdan azabı ve pişmanlık cümlelerine sıklıkla şahit oluyorum. Gelin birlikte bu yıkıcı ve saldırgan öfkeyi, sağlıklı ve doğal bir hale getirebilecek birkaç yönteme bakalım...



Öncelikle nefes egzersizlerini kullanmanızı öneririm. Nefes egzersizleri ile bedeni sakinleştirmek mümkündür. Siz burnunuzdan derin bir nefes alıp, içinizde bekletip ağzınızdan verdiğinizde ve bunu tekrarladığınızda; bedenin ihtiyacı olan oksijeni bol bol göndermiş oluyorsunuz. Böylece beyin, kalbin hızlı kan pompalamasına ihtiyaç hissetmiyor. Kalp normal seyrine dönüyor. Kan basıncınız düşüyor. Siz de rahat ediyorsunuz.Düzenli egzersiz ve spor yapmak öfkenizi azaltamaya yardımcı oluyor. Düzenli spor ile birlikte zihnin ve bedenin öfkeye verdiği tepkiler düzene giriyor. Öfkenizin ilk anlarında duygularınızın ve karşınızdakinin duygularının ne olduğunu belirleyerek de kendinizi sakinleştirebilirsiniz. İlk on saniye kritik bir andır. Bu anı atlattığınızda öfkeniz genellikle sönüp gidecektir. 10’a kadar sayıp beklemek ve bu esnada olaya olumlu bakma konusunda kendinizi uyarmak yararlı olacaktır.Negatifte olan odak noktasını pozitife kaydırabilmek ve olumlu düşünerek öfkeyle baş edebilmek önemli bir adım. Kızgın olduğumuz zamanlarda genellikle her şeye negatif bakarız. İçinde bulunduğumuz durumu abartarak gerçeklikten uzaklaştırırız. Olumsuz düşünceler geliştirmek yerine olumlu düşünerek öfkeyle başa çıkabilmek mümkün. Örneğin; “Mahvoldum, bittim!” diye düşünmek yerine “Sıkıntılı bir durum fakat toparlarım.” diye düşünerek dünyanın sonu olmadığını kendimize hatırlatmalıyız.Ve son olarak; öfkeli davrandığınızda, bunun ne gibi olumlu ve olumsuz sonuçları olacak? Bunun için bir öfke günlüğü tutabilirsiniz, öfkelendiğiniz zamana ait yer ve olayları yazabilir, kısa ve uzun vadede ne gibi sonuçlarla karşılaşabileceğinizi kaydedebilirsiniz.Hayatta her zaman engellerle, acılarla kayıplarla karşılaşabilirsiniz. Önce kendiniz, sonra sevdikleriniz için aklınıza gelenleri öfke kontrol süzgecinden geçirerek, hayatınızı daha huzurlu ve sağlıklı hale getirebilirsiniz. Bu yalnızca sizin ellerinizde!