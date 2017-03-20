Ölü Deriden Kurtulun: Peeling

Yaz aylarının ufukta görünmesi ile cildimizi yenilemenin zamanı da gelmiş demek ise; daha parlak ve daha sağlıklı bir cilt için önerimiz peeling işlemi yaptırmaktan yana. Çünkü peeling ile tek bir hamlede ölü derinizden kurtulabilir ve daha sağlıklı bir cilde kavuşabilirsiniz.



Cilt uzmanlarının peeling hakkında görüşü ortaktır aslında. “Cildinize haftada bir ya da iki kere peeling yapmak, en üst katmanı arındırır” diyen ünlü cilt uzmanları ölü derinin temizlenmemesi durumunda cildinizin daha kuru ve daha donuk gözükeceğini de sözlerine ekliyor.



Haftada bir ya da iki kez banyo rutininize ekleyeceğiniz peeling uygulaması ve bir fırça yardımı ile yapacağınız dairesel hareketler ile cildinize hem masaj yapabilir hem de ölü deriden kurtulabilirsiniz. Yaptığınız bu işlem ile hücre devrini hızlandırarak cildinize aydınlık bir görünüm kazandırabilirsiniz. Unutmayın, peeling sonrasında cildinizden ölü deri gideceği için kullandığınız kremler daha çabuk ve etkili bir şekilde cildinize nüfus edecektir.

