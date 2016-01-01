Önemli Olan, Kişiye Yakışan Makyaj Uygulaması...

Ben ise var olan trendlerden ziyade kişiye özel makyajın daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Bir başkasına yakışan, size yakışmayabilir.Yüz hatlarınıza göre uygun uygulama tekniğinden size bahsetmek istiyorum. Yüz şekillerini genellikle; uzun yüzler, üçgen yüzler, yuvarlak yüzler ve kare yüzler olarak dörde ayırıyoruz. Bütün yüz hatları için en doğru teknik, doğru gölgelendirme tekniğidir. Yanlış uygulanan gölgelendirme, ideal yüz hattından çıkıp kötü sonuçlar doğurabilir.Eğer uzun yüz hatlarına sahipseniz, alın ve çene bölgesinde gölgelendirme uygulaması gerekir. Üçgen yüz hatlarını ise, üçgen ve ters üçgen olarak ikiye ayırıyoruz. Üçgen yüzler için ya çenede ya da alın bölgesinde gölgelendirme yapılır. Aynı anda iki bölgede bu işlem yapılmaz. Yuvarlak yüzlerde, ideal yüz olan oval şekile göre gölgelendirme yapılır. Kare yüzlerde ise köşe kısımlarda gölgelendirme çalışması yapılıyor.Daha detaylı bilgiyi enstitümüze gelen misafirlerimize uygulama esnasında, teknik olarak veriyoruz...Unutmayın ki her kadın güzeldir. Önemli olan sahip olduğunuz güzelliği ön plana çıkarmaktır...