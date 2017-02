Önyargıları Kırın: Meditasyon İle Kilo Vermek Mümkün Mü?

Peki kilo kontrolünüzü etkileyen tüm bu handikapları meditasyon ile düzene sokmak mümkün mü? İşte size tüm bildiklerinizi unutturacak bir soru: meditasyon teknikleriyle forma girmeye ne dersiniz?



Los Angeles’ta bulunan ünlü Unplug Meditation’ın kurucusu olan Suze Yalof Schwartz, meditasyon teknikleri ile kilonuzu kontrol edebileceğinizi söyleyen açıklamaları ile dikkat çekiyor. Ünlü isim aslında tüm meditasyon tiplerinin aynı olduğunu ifade ederken temel meselenin her zaman odaklanmak ve doğru nefes almak olduğunu belirtiyor. Meditasyon ile kilo kontrolünde ilk adımın dikkatli yemek olduğunu ifade eden Schwartz, dikkatli yeme konusunu açıklarken tabağınıza aldığınız yemeği nereden geldiğini ve tabağınıza nasıl geldiğini düşünmenizi öneriyor. Yemeğinizi yerken de çatalınıza biraz alın ve ağzınıza atmadan önce bir süre ağız hizanızda tutarak daha fazla tükürük salgılamanızı sağlayın. Yani öncelikle yemek istediğiniz o lokmanın farkına varın ve ağzınıza o şekilde atın.



Ünlü isim ayrıca meditasyon teknikleri sayesinde acılara karşı dirençli olmayı öğrendiğinizi de ifade ederek, önünüzdeki çikolataya karşı koymak için gerekli olan bu gücü meditasyonda bulabileceğinizi de ifade ediyor.

‘Meditasyonu nasıl yapacaksınız’ sorusuna da açıklık getiren Suze Yalof Schwartz, işe ilk olarak meditasyon klasikleriyle başlamanın uygun olacağını söylüyor. 4 -4-4 metodu anlatan ünlü isim; “İçinizden 4’e kadar sayarak nefes alın, yine 4’e kadar sayarak tutun ve 4’e kadar sayarak verin. Bunu 4 set halinde yapın, doğal şekilde nefes alıp verin, bunun meditasyon olduğunu unutarak yapmaya çalışın.” Diyerek bu tekniği acıktığınızı ve stresinizi yenmeniz gerektiğini düşündüğünüz her an yapabileceğinizi ifade ediyor.



Benzer Haberler