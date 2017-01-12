Operada Dev Düello, İş Sanat’ta!

Barok ve erken klasik dönem eserlerine getirdikleri yorumlarla dikkatleri üzerine çeken Cappella Gabetta, tekrardan İş Sanat’ın sahnesine misafir oluyor. Uzun yıllar boyunca Basel Oda Orkestrası’nın daimi şefliğini üstlenen ve aynı zamanda son derece parlak bir barok kemancı olan Andres Gabetta ise, birçok uluslararası festivalde boy gösteren Cappella Gabetta’nın şefi.



Meraklılarını heyecanlandıran bu özel gecede Cappella Gabetta, iki başarılı sopranoya da eşlik edecek. Alaska doğumlu mezzo-soprano Vivica Genaux ve Alman koloratur soprano Simone Kermes, gecede yer alacak olan isimlerden. Hem barok hem de bel canto repertuvarlarının önde gelen isimlerinden Vivica Genaux, sadece sesi ve mükemmel tekniğiyle değil, kahramanları müthiş bir enerji ile yorumlamasıyla da sektörde özel bir yere sahip. Olağanüstü bir ses aralığına sahip olan Simone Kermes ise, aldığı birçok ödülle opera-şan dünyasının sayılı isimlerden biri.



Bu benzersiz düelloyu kaçırmak istemeyenler, 12 Ocak 2017’de, saat 20:30’da İş Sanat Kültür Merkezi’nde buluşuyor!

