Oscar de la Renta Posta Pullarında!

82 yaşında aramızdan ayrılan ünlü modacının portreleri ve rengarenk tasarımlarının yer alacağı koleksiyonda, 11 adet farklı pul bulunacak.



Satışa sunulacak olan pullardaki desenler Oscar de la Renta’nın en beğenilen tasarımlarından oluşacak. Farklı farklı renk ve desenleriyle moda dünyasını kendine hayran bırakan de la Renta, pullarda pilili etekler ve çiçek desenleriyle insanın içini açıyor. Tasarımcının geride kalan ikonikleşmiş tasarımlarının yanı sıra fotoğraf sanatçıları Inez ve Vinoodh tarafından çekilen portrelerini de yine bu pullarda görebileceğiz.



2012 yılında İngiliz Royal Mail de, ünlü tasarımcılar Alexander McQueen ve Vivienne Westwood’u onurlandırmak için özel posta pulu çıkarmıştı. 2016’nın başlarında ise J.W. Anderson, kendi koleksiyonundan 2016 tasarımlarını yansıtan pullar hazırlamıştı.Amerikan posta servisi USPS’nin hazırladığı'ya ait pullar, 2017 ile birlikte satışa sunulacak.