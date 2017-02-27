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Oscar Töreninden Güzellik Sırları

Oscar Töreninden Güzellik Sırları

Dünyanın en prestijli ödül töreni Oscar; ödülleri ve kırmızı halı şıklığı kadar güzellik trendleri açısından da büyük önem taşıyor. İşte çok konuşulan gecenin çok konuşulan saç ve makyaj sırları…

Dakota Johnson
 
Dünyaca ünlü marka Gucci ile özdeşleşen Dakota Johnson, kıyafetine uyum sağlayan şeftali tonlarında bir göz makyajı kullanmış. Elegan tarzdaki saçları ve yüzüne yakışan makyajıyla Dakota, kırmızı halının en iyi görünümlerinden birine sahip.
 

dakota johnson

Jessica Biel
 
Jessica Biel’in kulağının arkasından inen dağınık at kuyruğu görünümlü yeni nesil topuzu, kıyafetiyle de uyumlu heykelimsi yapısı ile gecenin dikkat çekici görünümlerinden biri idi.
 
jessica oscar ödül töreni 2017 kırmızı halı
 
Karlie Kloss
 
Süpermodel Karlie Kloss, makyajında uygulanan bol turuncu ile kırmızı halıda sezonun en hit makyaj trendlerinden biri ile yürüdü.
 
karlie kloss oscar 2017

Ruth Negga
 
Bir kırmızı halının olmaz olmazı bordo, Ruth Negga ile karşımıza çıkıyor. Bordo saç aksesuarı ve aynı tonlardaki dudakları ile hem cool hem asil görünüm, karşınızda!
 
ruth negga

Ginnifer Goodwin
 
Kırmızı elbisesi içinde Ginnifer Goodwin, saç kesiminin o sert tavrını kıran nude güzelliği ve ifadesi kuvvetli kaşları ile ön planda. 
 
oscr 2017
 
Chrissy Teigen
 
Altın tonlarını kullanmaktan vazgeçmeyen Chrissy Teigen, bu kez de nude ve bronz tonlarını kullanmış. Gösterişli elbisesi ve küpelerini; sezonun popüleri minimal bir ense topuzu ile tamamlamış.
 
oscar 2017 makyaj güzellik
 


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