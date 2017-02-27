Oscar Töreninden Güzellik Sırları

Dakota Johnson



Dünyaca ünlü marka Gucci ile özdeşleşen Dakota Johnson, kıyafetine uyum sağlayan şeftali tonlarında bir göz makyajı kullanmış. Elegan tarzdaki saçları ve yüzüne yakışan makyajıyla Dakota, kırmızı halının en iyi görünümlerinden birine sahip.



Jessica Biel’in kulağının arkasından inen dağınık at kuyruğu görünümlü yeni nesil topuzu, kıyafetiyle de uyumlu heykelimsi yapısı ile gecenin dikkat çekici görünümlerinden biri idi.Süpermodel Karlie Kloss, makyajında uygulanan bol turuncu ile kırmızı halıda sezonun en hit makyaj trendlerinden biri ile yürüdü.Bir kırmızı halının olmaz olmazı bordo, Ruth Negga ile karşımıza çıkıyor. Bordo saç aksesuarı ve aynı tonlardaki dudakları ile hem cool hem asil görünüm, karşınızda!Kırmızı elbisesi içinde Ginnifer Goodwin, saç kesiminin o sert tavrını kıran nude güzelliği ve ifadesi kuvvetli kaşları ile ön planda.Altın tonlarını kullanmaktan vazgeçmeyen Chrissy Teigen, bu kez de nude ve bronz tonlarını kullanmış. Gösterişli elbisesi ve küpelerini; sezonun popüleri minimal bir ense topuzu ile tamamlamış.