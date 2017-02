Osmanlı Animesi: Shoukoku no Altair

Şimdilerde ise anime dünyasında sıra Osmanlı hanedanında geçen bir diziye geldi. Tarihi gerçekliklerle hiçbir bağlantısı olmayacak olan bu dizi, tamamen kurgusal ve sadece Osmanlı zamanından esinlenilmiş bir anime. Ancak ‘Shoukoku no Altair’ ismindeki anime dizi, Osmanlı hanedanını konu alan çalışmaların anime türündeki ilk örneği olacak.



Shoukoku no Altair, aynı isimli Manga serisinden ilhamını alıyor. 2007’de yayın hayatına başlayan dizinin tam 17 cildi bulunuyor. Manga'nın 18. cildi de Ocak ayında piyasaya çıktı ve diziyle paralel bir yoldan gidiyor.



Dizide ise Osmanlı'nın hem içeride hem de dışarıda savaştığı düşmanlar ve yaşadığı sorunlar ile Mahmut Paşa yer alıyor. Dizide, imparatorluk varlığının barış içinde devam edebilmesi, bu genç ve vakur paşanın başarısına bağlanıyor.



Shoukoku no Altair adlı diziyi birçok başarılı anime yapıma imza atmış olan MAPPA şirketi uyarlayacak. Yönetmenliğini Kazuhiro Furuhashi’nin üstleneceği dizinin; Haziran veya Temmuz gibi yayın hayatına başlaması bekleniyor.