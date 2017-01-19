“Oyuncu Anne”den Ebeveynlere Önemli Tavsiyeler

Sosyal medyada “Oyuncu Anne” olarak tanınan yazar Şermin Çarkacı, çocukların teknolojiden uzak tutularak, oyunla ve ebeveynleriyle iletişim kurarak yetiştirilmesi gerektiğini belirtti.



Çocukların zihinsel ve sosyal gelişimlerinin önemine vurgu yapan Küçükçekmece Belediyesi, “Oyuncu Anne” olarak tanınan ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla annelere yol gösteren, yazar Şermin Çarkacı ile ebeveynleri buluşturdu. Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen söyleşide konuşan Şermin Çarkacı, üç çocuğunu büyütürken yaşadığı deneyimleri anne ve babalarla paylaşarak, ailelere çocuk yetiştirme konusunda önemli tavsiyelerde bulundu. Küçükçekmeceli ebeveynler de Çarkacı’ya yoğun ilgi gösterdi.



0-6 Yaş Dönemi İyi Değerlendirilmeli

0-6 yaşlarının çocuk için çok önemli olduğunu, bu nedenle iyi değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Çarkacı, bu dönemde anne ve babaların yaptıkları yanlışları şu şekilde sıraladı: “Çocuklarını kurslara, televizyona ihale eden ebeveynler var. Ancak televizyon aktivite kitabı değildir. Çocukları yüreklendirmek televizyondaki bir aktörün görevi değildir. Bir de sürekli mutsuz yaşayan ebeveynler var.”



Birlikte limonata yapmak ya da çocukla oyun oynamanın çocuğun gelişiminde çok büyük faydaları olduğunu kaydeden Çarkacı, “Bu nitelikli zaman geçirmektir. Bu tür faaliyetler çocukların ince motor ve kaba motor gelişimlerini sağlar. Bu nedenle evimiz kirleniyor diye düşünmeyin. İlla oyuncak almak zorunda da değilsiniz. Evde neyi oyuncağa çevirebilirim diye düşünün” dedi.Kendi çocuklarıyla oynadıkları oyunları, aktiviteleri de katılımcılarla paylaşan Çarkacı, Küçükçekmeceli ebeveynlere de ne tür oyunlar oynayabilecekleri konusunda tavsiyelerde bulundu: “Her türlü şey boyanabilir, kabak, eski bir bluz, ayakkabı. Mukavva koliden uçak, fırın, ev her şey yapılabilir. Temizlik yaptırın, ince motor becerileri gelişir. Çocuğu yaz kış demeyin sokağa çıkarın. Çocuğunuzla sohbet edin. Mesela ben masanın altını gökyüzü gibi boyadım. Üzerine de yere kadar örtü çektim. Bu şekilde onlara masanın altında güzel bir uzay ortamı oluşturdum.”Normalde sosyal medya kullanmayı sevmeyen biri olduğunu kaydeden Çarkacı, “Sosyal medyada sadece paylaşım yapıp sonra kapatıyorum. Orada paylaştıklarım günlük anne yaşantısı. Başka bir şey yok. Biz bir oyun oynuyoruz. Bir bakıyorum Urfa’da bir anne de çocuğuyla aynı oyunu oynamış” dedi. Çarkacı ayrıca, çocukların teknolojiden de uzak tutularak oyunla anne ve babasıyla iletişim kurarak yetişmesi gerektiğini ifade etti.Program sonunda, Küçükçekmece Belediyesi Sosyal ve Kültür İşleri Müdürü Salih Nurettin Çevik Çarkacı’ya teşekkür ederek çiçek takdim etti. Ayrıca Küçükçekmecelilerin geniş katılım gösterdiği söyleşi sonrasında Çarkacı, hayranları için kitaplarını imzaladı.