  1. Anasayfa
  2. Özel Davetlere Farnaz Salmani Dokunuşu
Özel Davetlere Farnaz Salmani Dokunuşu

Özel Davetlere Farnaz Salmani Dokunuşu

Ülkesi İran’ın en ünlü tasarımcıların biri olan Farnaz Salmani, Orta Doğu’da arzu nesnesi haline gelen modern tasarımlarını şimdi de Türk moda severlerin beğenisine sunuyor.  

Özel tasarım tuvaletler, rüya gibi gelinlikler ve kokteyl elbiseleri… Farnaz Salmani ilk kez Türk moda severlerin beğenisine sunduğu yeni koleksiyonunda; yaz düğünlerinde giyilebilecek genç ve neşeli elbiselerin yanı sıra davetlerde göz kamaştıracak asil ve ağır başlı tasarımlara da yer veriyor. Tüllerin, şifonların ve asimetrik kesimlerin tasarımları ile bir araya geldiği özel koleksiyonuyla Farnaz Salmani kendinden emin ve çağdaş kadınların davetlerdeki vazgeçilmezi oluyor.
 

farnaz salmani
 
Hem kısa hem de uzun model seçenekleriyle davet sezonunun müjdecisi olan Farnaz Salmani; sıra dışı gelinler için tasarladığı beyaz parti elbisesiyle de gecenin yıldızlarını ışıldamaya davet ediyor.
 
farnaz salmani


Instagram: @Farnazsalmani @Farnazsalmani_Dress
 


Benzer Haberler

Etiketler:

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
aysha.com.tr | Türkiye'nin kadina dair, yasam ve stil sitesi...muhafazakar moda, saglik, kadin, dekorasyon, bebek, tatil, güzellik ve giyim

Yasam & Stil

Tel: 0 (212) 274 88 58
E-Posta: [email protected]
Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferro Plaza No: 155. Kat: 2 D: 4 / ISTANBUL
© 2016 Aysha Tüm Hakları Saklıdır.