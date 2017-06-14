Özel Davetlere Farnaz Salmani Dokunuşu
Ülkesi İran’ın en ünlü tasarımcıların biri olan Farnaz Salmani, Orta Doğu’da arzu nesnesi haline gelen modern tasarımlarını şimdi de Türk moda severlerin beğenisine sunuyor.
Özel tasarım tuvaletler, rüya gibi gelinlikler ve kokteyl elbiseleri… Farnaz Salmani ilk kez Türk moda severlerin beğenisine sunduğu yeni koleksiyonunda; yaz düğünlerinde giyilebilecek genç ve neşeli elbiselerin yanı sıra davetlerde göz kamaştıracak asil ve ağır başlı tasarımlara da yer veriyor. Tüllerin, şifonların ve asimetrik kesimlerin tasarımları ile bir araya geldiği özel koleksiyonuyla Farnaz Salmani kendinden emin ve çağdaş kadınların davetlerdeki vazgeçilmezi oluyor.
Hem kısa hem de uzun model seçenekleriyle davet sezonunun müjdecisi olan Farnaz Salmani; sıra dışı gelinler için tasarladığı beyaz parti elbisesiyle de gecenin yıldızlarını ışıldamaya davet ediyor.
Instagram: @Farnazsalmani @Farnazsalmani_Dress
Özel tasarım tuvaletler, rüya gibi gelinlikler ve kokteyl elbiseleri… Farnaz Salmani ilk kez Türk moda severlerin beğenisine sunduğu yeni koleksiyonunda; yaz düğünlerinde giyilebilecek genç ve neşeli elbiselerin yanı sıra davetlerde göz kamaştıracak asil ve ağır başlı tasarımlara da yer veriyor. Tüllerin, şifonların ve asimetrik kesimlerin tasarımları ile bir araya geldiği özel koleksiyonuyla Farnaz Salmani kendinden emin ve çağdaş kadınların davetlerdeki vazgeçilmezi oluyor.
Hem kısa hem de uzun model seçenekleriyle davet sezonunun müjdecisi olan Farnaz Salmani; sıra dışı gelinler için tasarladığı beyaz parti elbisesiyle de gecenin yıldızlarını ışıldamaya davet ediyor.
Instagram: @Farnazsalmani @Farnazsalmani_Dress
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