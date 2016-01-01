Paco Peña, “Patrias’’ İle İş Sanat’ta!

Ocak 2005 ve Nisan 2008 tarihlerinde İstanbul Cemal Reşit Rey salonunda konser veren Peña, bu kez de Federico Garcia Lorca’nın vefatının 80. yılı anısına hazırladığı gösteri ile ülkemize konuk oluyor. Royal Albert Hall, Saddlers Wells, Carnegie Hall, Concertgebouw gibi dünyanın birçok saygın salonlarında gerçekleştirdiği flamenko performansları ile büyük kitlelerin hayranlığını kazanan Paco Peña; dansçı, gitarist ve şarkıcılardan oluşan ekibi ile flamenkonun eşsiz yorumlarıyla bu sanat formunun sürekli olarak yenilenmesini sağlıyor.



İlk kez Edinburgh Fetsivali’nde sahnelenen, ardından Londra’da kapalı gişe oynayan ‘’Patrias’’ gösterisi ile bu kez İspanyol İç Savaşı’na odaklanılıyor. Ve gösteride, bu savaşta hayatını kaybeden Lorca anılıyor.

İzleyenleri tekrar tekrar etkileyen sanatçının bu özel ve eşsiz projesi, 15 Aralık Perşembe akşamı İş Sanat’ta meraklılarıyla buluşuyor.



Biletlere, İş Sanat ve Biletix’ten ulaşabilirsiniz...

