Pantone Renk Enstitüsü Açıkladı: 2017 Yılının En Trend Renkleri

Her sene yayınladığı renk raporları ile modadan dekorasyona aksesuarlardan ev dizaynına kadar her alanı etkileyen ünlü renk enstitüsü Pantone, bu senenin başında 2017 yılının rengi olarak yeşili seçmişti. Enstitü, yaz mevsiminin yaklaşması ile de yılın en trend renklerini de açıkladı.



İşte Pantone Renk Enstitüsüne göre yazın enerjisini yansıtabileceğiniz en trend renkler…



Turuncu

Bu sene yaz sezonu denildiğinde akla gelen ilk renklerden birisi hiç şüphesiz turuncu. Pantone Renk Enstitüsü’nün en trend renkler listesinde ilk sıralarda yer verdiği turuncu renk yaz aylarının dinamik havasını da en iyi yansıtan renklerden birisi. Ünlü modacıların bu sezon podyumlarda da sıklıkla kullandığı turuncu, natürel renkler ile oldukça güzel ve iddialı birliktelikler oluşturuyor, bizden söylemesi.



Yaz denildiğinde güneşin enerjisini en iyi yansıtan renklerden birisi de sarıdır. Pantone Renk Enstitüsü’ne göre 2017 yılının en trend renklerinden birisi de parlak sarılardır. Özellikle uçuş uçuş elbiselerde ve üst parçalarda daha çok göreceğimiz sarının bu canlı tonu, sizi hem enerjik hem de şık gösterecek.Tavrınız sakin ve cool bir görüntüden yana ise sizin için sezonda denim mavi rengi ön planda. 2017 yılının en trend renklerinden birisi olan denim mavi, ister günlük kıyafetlerde isterseniz de gece kıyafetlerinde rahatlıkla kullanılabilir.Bu sezon pastel tonların ön planda olduğunu düşünürsek, 2017 yılının en trend renkler listesinde morun en pastel ve en sakin tonlarından birisi olan leylak moruna yer vermeden geçemeyiz. Özellikle sarı ve yeşil gibi tonlarla mükemmel bir ikili oluşturan leylak moru, altın tonlarında aksesuar ve takılarla oldukça iddialı ve dikkat çekici bir renk haline dönüşebiliyor.