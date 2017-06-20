Paris Haute Couture: Christian Dior

Moda ile ilgilenen herkesin gözü kulağı şu sıralar Paris’te! Paris Moda Haftası tüm hızı ile devam ederken, moda severler Paris’in en ünlü markalarının birbirinden özel koleksiyonları ile buluştu. İşte moda severlerin merakla beklediği ve moda haftasına damga vuran koleksiyonlardan birisi: Christian Dior.



Christian Dior, moda dünyasına damga vuran öncü markalardan birisi. 70. Yılını kutlayan marka, Paris Haute Couture haftasında adeta rüzgâr gibi esti. Markanın 70. yıl şerefine yakışan ve Dior ruhunu yansıtan koleksiyonda tarz olarak Hollywood’dan Asya’ya kadar uzanan kadınların hepsinden izler ön plana çıktı. Dior’un 70.yılına yakışan özel koleksiyona hâkim olan renk tartışmasız on yıldır ikonik Dior grisi olarak bilinen grinin en güzel tonlarından biriydi.



Maskülen kesimlerin ve renklerin kadınsı hatlarla harmanlanmasını ön plana çıkaran Dior’un bu özel koleksiyonu Paris Haute Couture'a damga vurdu diyebiliriz.





Koleksiyonun devamı için tıklayın!