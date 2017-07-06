Paris Haute Couture: Fendi

Karl Lagerfeld, Chanel defilesinde şov yaptıktan sonra sıra şimdi de Fendi için hazırladığı, “haute fourrure” koleksiyonunu tanıtmaya geldi. Koleksiyonda en dikkat çeken detay ise şüphesiz çiçekler oldu.



Fendi’nin çiçeklerle aşkı, yeni sezon koleksiyonuna adeta damga vurdu. 3 boyutlu çiçeklerin süslediği haute couture tasarımlardan üç boyutlu çiçeklerle süslenen elbiseler ve paltolar şimdiden moda severlerin hafızasında kalan modeller arasında oldu.Karl Lagerfeld’in çiçek detayları ile romantik bir hava kazandırdığı ancak iddiasından hiçbir şey kaybettirmediği Fendi markasının “haute fourrure” koleksiyonu da tıpkı diğer moda devleri gibi Paris Haute Couture Moda Haftası’na damgasını vurdu.