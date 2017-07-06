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Paris Haute Couture: Fendi

Paris Haute Couture: Fendi

Paris Haute Couture Moda haftası geçtiğimiz günlerde Chanel defilesi ile moda severlere unutulmaz bir defile yaşattı. Paris’te sahne Chanel’den sonra bir diğer ünlü marka Fendi’nin oldu.

Karl Lagerfeld, Chanel defilesinde şov yaptıktan sonra sıra şimdi de Fendi için hazırladığı, “haute fourrure” koleksiyonunu tanıtmaya geldi. Koleksiyonda en dikkat çeken detay ise şüphesiz çiçekler oldu.
 

fendi paris haute couture

Fendi’nin çiçeklerle aşkı, yeni sezon koleksiyonuna adeta damga vurdu. 3 boyutlu çiçeklerin süslediği haute couture tasarımlardan üç boyutlu çiçeklerle süslenen elbiseler ve paltolar şimdiden moda severlerin hafızasında kalan modeller arasında oldu.
 
​ Fendi

Karl Lagerfeld’in çiçek detayları ile romantik bir hava kazandırdığı ancak iddiasından hiçbir şey kaybettirmediği Fendi markasının “haute fourrure” koleksiyonu da tıpkı diğer moda devleri gibi Paris Haute Couture Moda Haftası’na damgasını vurdu.
 
Fendi

 


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