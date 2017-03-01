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Paris Haute Couture Sonbahar/Kış 2017-18 Sokak Modası

Paris Haute Couture Sonbahar/Kış 2017-18 Sokak Modası

Moda dünyasının olmazsa olmazlarından biri Haute Couture moda haftaları...

Bugün sona erecek olan Paris Haute Couture Moda Haftası, her zaman olduğu gibi yine en ünlü blogger, moda yazarı  ve tasarımcılara ev sahipliği yaptı. 

Şıklığın konuştuğu haftadan akıllarda kalan en iyi sokak stili görüntüleri, sizlerle...
 

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paris haute couture moda haftası sokak modası

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