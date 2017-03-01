Paris Haute Couture Sonbahar/Kış 2017-18 Sokak Modası
Moda dünyasının olmazsa olmazlarından biri Haute Couture moda haftaları...
Bugün sona erecek olan Paris Haute Couture Moda Haftası, her zaman olduğu gibi yine en ünlü blogger, moda yazarı ve tasarımcılara ev sahipliği yaptı.
Galerinin devamı için TIKLAYIN!
Bugün sona erecek olan Paris Haute Couture Moda Haftası, her zaman olduğu gibi yine en ünlü blogger, moda yazarı ve tasarımcılara ev sahipliği yaptı.
Şıklığın konuştuğu haftadan akıllarda kalan en iyi sokak stili görüntüleri, sizlerle...
Galerinin devamı için TIKLAYIN!
Benzer Haberler
Moda, Modanın Tarihi ve Moda DünyasıModa, terim olarak toplumun tüketim trendlerini belirleyen, yin..
Düğüne Son 5 Adım!Size bakanları hayran bırakacak bir gelin olmak için zorlu yoll..
Modanın ‘Kült’leri: Deri, Deri ve Yine DeriModa dünyasında adeta ‘kült’ haline gelen ve her yeni sezonda e..
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.