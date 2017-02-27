Paris Moda Haftası Başladı!

Dries Van Noten



Paris Moda Haftası kapsamında 100. şovunu hazırlayan efsane isim Dries Van Noten defilesi ile ilgili olarak, “Büyük bir etkinlik haline dönüştürmemeye karar vermiştim. Modeller, ışıklar ve sandalyeler, hepsi bu.” diyordu. “Onlar ne istediklerini söyleyen kadınları temsil ediyor.” diyen, 54 modelini ve look’unu anlatan Dries Van Noten 100. şovu ile moda severleri bu 100 yıllık geçmişe götürdü. Defilede 90’lı yıllara damgasını vurmuş modellerden Nadja Auermann, Cecilia Chancellor, Emma Balfour, Kirsten Owen, Trish Goff, Carolyn Murphy gibi birçok efsane isim yürüdü. 90’lı yılların etkisi sadece mankenlerde değil koleksiyonda da; hem kalıplarda hem de desenlerde hissedildi.



Her zaman farkı ve iddiası olan ve bu yönüyle Parisli tasarımcıların arasında ön plana çıkan Maison Margiela, sezonda moda severleri izci kampına davet ediyor. Kesikli parçalar, asimetrik kesimler, üst üste yapılan stylingler ile John Galliano’nun elinden çıkan bu koleksiyonunu bir kalıba sokmak oldukça zor. Trençkotlar ve sloganları ile tamamen Amerika kokan ve politik bir tavır takınan Galliano, özgürlük sembolüne de koleksiyonunda oldukça fazla yer vermiş. Ayrıca koleksiyonda gelecek sezonun trend rengi olmasına kesin gözüyle bakılan taba, hardal tonları, turuncu ve yeşil de sıklıkla kullanılmış.Paris modasının en zarif, kibar isimlerinden olan Lanvin’in Sonbahar/Kış 2017 koleksiyonu için Bouchra Jarrar da “Bir kadının narinliği ve gücü…” diyor. Koleksiyona harika kalıplarıyla pantolon ve ceketler, maskülen ve feminizmin ölçülü karışımı, pembeler, desenler ve aynı narinlikte detaylar hakim.