Paris Moda Haftası Tüm Hızıyla Devam Ediyor!

Balmain



Balmain’in ayakları yere basan ve ihtişamlı kadınını yansıtan Rousteing, bu koleksiyonunda da çizgisini bozmadı. Üstüne bir şeyler katarak yoluna devam eden Balmain, bu koleksiyonunda kahverengi, taba, siyah ve altının harika uyumunu da etnik bir hava ile birleştirdi. Toplumdaki çeşitlilik ve farklılıkları; süet, deri, kalın korse kemerler, asimetrik detaylar ve püsküller ile anlatan koleksiyonda ayrıca 90’lardan esinlenilen yılan derisi ya da süet uzun çizmeler, büyük beden trendini de aşan paltolar tamamladı.



Paris Moda Haftası’nda yeni koleksiyonunu moda severler ile bir araya getiren Isabel Marant, bu kez geleneksel sayılabilecek parçalarla da hem şık hem farklı olunabileceğini gösterdi. Midi boy parçalara bel kıvrımına dikkat çeken korse kemerler eşlik ederken, koleksiyonun devamını ise romantik bir görünümün olmazsa olmazı çiçek desenleri tamamladı. Çiçek desenli parçaların deri ve büyük beden içi kürklü ceketlerle kullanılması ise tamamiyle gerçek bir Paris kadını silueti oluşturdu.Bohem ve festival havasına uygun stilleri ile dikkatleri çeken Chloe; motosikletçi ceketleri ve İspanyol paça pantolonları ile tamamladığı imajını bir adım daha ileriye götürüyor. Waight Keller’ın en iyi koleksiyonu olarak moda severler tarafından lanse edilen koleksiyonda; güçlü omuz kesimleri ve beli oturan pilili uzun pantolonlar ön plana çıkan parçalar arasındaydı.