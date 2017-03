Paris Moda Haftası'ndan: Alexander McQueen ve Stella McCartney

Alexander McQueen



Hafta boyunca ağırlığını hissettiğimiz kırmızı ve siyah birlikteliği, Alexander McQueen defilesinde de görüldü. Alexander McQueen kreatif direktörü Sarah Burton, özel olarak koleksiyonun duygusunu vermesi için podyuma çıkaracağı modelleri, tıpkı yerel okullardaki öğrenciler gibi genç kuşaktan seçmiş. Tasarımcının gelecek sezon ortaya koymak istediği McQueen tipi genç kadın silüeti, koleksiyon ve defilenin bütününde de hissediliyordu.



Alexander Lee McQueen’in yaşamı boyunca ilk ve tek asistanı olma başarısını gösterip daha sonra onun koltuğunu devralan Sarah Burton, “Dayanıklılığı hissediyorum, toprağı ve gelenekleri hissetmeye ihtiyaç duyuyorum.” şeklinde ifade ediyor hislerini.



Paris Moda Haftası kapsamında sunulan yeni koleksiyon ise ilhamını Burton’un bütün ekibini götürdüğü İngiltere’nin Cornwall bölgesinden ve o bölgenin ünlü heykeltıraşçısı olan Barbara Hepworth’ten alıyor. Koyu gri pantolonlar, takımlar, kemer detaylı palto ve ceketler, işlemeli üstler ve etekler Alexander McQueen defilesinde ön plana çıkan detaylardandı…



Çevre dostu moda bilincine sahip olmasının yanı sıra zeki, rafine ve muhteşem tasarımları ile Stelle McCartney yine dikkatleri üzerine çekti. Yeni koleksiyonunu sunduğu defilesi ise tam bir parti havasındaydı. Podyumda George Michael’dan “Faith”, Beatles’dan “All You Need Is Love” ve Princess Nokia’dan “Brujas” söyleyen modeler, alanı adeta müzikal bir şova çevirdi. Ayrıca koleksiyonda tasarımcı Savile Row’un büyük beden ve geniş kalıplara olan ilgisi, maskülen feminen duruş ve gece kıyafetlerinde bulunan retro ayrıntılar da moda severlerin ilgisini çekti.