Paris Moda Haftası'ndan Son Haberler

Christian Dior



Klasik Dior kadını imajını son yıllarda değiştirmeye başlayan Dior’da aynı yolculuk devam ediyor. Paris Moda Haftası’nın en ilgi çeken defilelerinden birini yapan Dior, koleksiyona hakim olan military hava ile salonun havasını dağıttı. Koleksiyonda bu kez Dior kadını; kot kumaşının kullanıldığı parçalar, 1970’lerin ilk kadın üniformalarından ilham alınarak yapılan kıyafetler, kasket tarzı aksesuarlarla tamamlandı. Dior kreatif direktörü Maria Grazia Chiuri koleksiyon ile ilgili olarak “Milenyum insanlarına konuşmaya ihtiyacım vardı, bu yeni jenerasyonu anlamaya… Çünkü onları desteklemek istiyorum. Bir gardırop inşa etmek istiyorum. Herkes için tek bir üniforma olduğuna inanmıyorum, herkes ihtiyacı olan üniformayı kendisi bulmalı, kendisini koruyan ve ifade edebileni…” dedi.



2016 Ekim ayında çıkarılan koleksiyondaki “Hepimiz Feminist Olmalıyız” sloganlı t-shirti ile birçok ünlü ve sokak moda yıldızının dolabına giren Chiuri bakalım bu kez de aynı başarıyı yakalayabilecek mi?



Adı geçince herkesi muhteşem bir hayal dünyasına yolculuğa çıkaran Elie Saab ise moda haftasının en çok merak edilen defilesi oldu. Çoğunlukla siyah-mor renkleri ve tonlarının hakim olduğu koleksiyon, Elie Saab’ın elde ettiği başarının üstüne koyarak yükselişine hızla devam ettiğini gösteriyor. Geçtiğimiz bir iki koleksiyonda masal diyarından çıkan kadınına Elis Saab, deri parçalarla biraz da olsa asi ve grunge bir hava katıyordu. Aynı detaylara yeni koleksiyonunda da yer veren marka bunların yanı sıra; tül, tafta gibi kumaşları üst üste kullanarak daha zengin ve ihtişamlı bir görünüm katmış. Tasarımcı koleksiyonu ile ilgili olarak ise “Gösterişli bir şeyler yapmak istedim. Daha az ticari ve daha fazla dramatik. Zaten hangimiz böylesine romantik bir süper kahraman olmak istemeyiz ki?’’ sözlerini söyledi.Balenciaga şovunda adeta renklerin ve desenlerin yarışını izledik. “Balenciaga’da yeni kıyafetlere ilham veren kıyafetler tasarlıyoruz. Bizim çalışma şeklimiz bu. 30 yıllık bir fotoğraf geçmişine gittim, özellikle Cristobal’in arşivlerine ve aslında pek çok model paltolarını tam da bu şekilde stilleştiriyordu.” diyor Balenciaga tasarımcısı Demma Gvasalia. Koleksiyonda da bunu doğrular nitelikte büyük beden paltolar, ceketler, rengarenk uzun çizmeler, pantolonlar ve çoraplar dikkatleri çekti.Geçtiğimiz sezonu pembe ile açan ve sezonun trend rengini belirleyen Valentino, aynı çizgide devam ediyor. Antik Roma’nın kalıntılarını devam ettiren ve genellikle her koleksiyonunda stil ve kesimler açısından çizgisinden şaşmayan Pierpaolo Piccioli, yeni koleksiyonunda biraz daha günlük kullanıma uygun romantik tasarımlara da yer vermiş.