Paris Moda Haftası’nın Ardından Aklımızda Kalanlar

Peki, Paris Moda Haftası’nın ardından akıllarda kalan neler oldu? İşte Paris Moda Haftası ve ardından moda dünyasının hafızasında kalanlar…



*Peter Pilotto’nun 2017 Sonbahar / Kış koleksiyonu, moda dünyasının en çok ilgisini çeken koleksiyonlardan birisi oldu. Tasarımcıları bu koleksiyonda Güney Amerika seyahatinden ilham aldığını açıklarken, koleksiyonda yer alan uzun elbiseler, etekler, farklı kesimlerdeki ceketler oldukça dikkat çekti.



*Paris Moda Haftası’nda moda severlerin gözünden kaçmayan bir detay daha: el dokumaları. Birçok ünlü markanın koleksiyonunda yer verdiği elbise ve ceketlerin el dokuması ile yapılmış olması, yeni sezonda el dokumasına olan ilgiyi de arttırmış durumda.* Etnik desenler yine ön plana çıkarken, farklı kumaşların bir araya gelmesi ile oluşturulan parçalar da moda haftasına damga vuran tasarımlar arasında yer aldı.*Maksi paltolar, oversize kesimler, boyfriend gömlekler Paris Moda Haftası sokak stilinin en dikkat çekici tasarımları arasında yer aldı.