Paris Sokaklarına Damga Vuran Stiller

Sonbahar/Kış 2017-18 koleksiyonlarının ve birçok ünlü markanın defilelerini sergileyeceği Paris Moda Haftasının bir de sokak stili yüzüne bakalım mı? İşte Paris sokaklarından sezona damga vuracak stil önerileri…



Sweat



Paris Moda Haftası Sokak stillerine göz attığımızda ünlü modacıların ve bloggerlerın en çok tercih ettikleri parçalardan birisinin slogan baskılı sweat ya da marka yazılı tişörtler olduğunu görüyoruz. Bu trend geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda da iddiasını sokaklara yansıtacak gibi duruyor.



Parlak pantolonlar bu sezon da iddialı! Üstelik sadece metalik renklerde değil bu sezon neredeyse her rengin bir parlak halini pantolonlarda görmemiz mümkün olacaktır.2016-2017 Sonbahar-Kış sezonuna damgasını vuran maksi palto trendi iddiasından hiçbir şey kaybetmemiş gibi!