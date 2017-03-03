Paris Sokaklarına Damga Vuran Stiller
Paris Moda Haftası tüm iddiası ile açılışını yaptı ve önümüzdeki birkaç gün tüm moda dünyası Fransa’nın Paris kentindeki defileleri ve birbirinden ilginç moda şovlarını konuşacak.
Sonbahar/Kış 2017-18 koleksiyonlarının ve birçok ünlü markanın defilelerini sergileyeceği Paris Moda Haftasının bir de sokak stili yüzüne bakalım mı? İşte Paris sokaklarından sezona damga vuracak stil önerileri…
Parlak pantolonlar
Parlak pantolonlar bu sezon da iddialı! Üstelik sadece metalik renklerde değil bu sezon neredeyse her rengin bir parlak halini pantolonlarda görmemiz mümkün olacaktır.
Maksi paltolar
2016-2017 Sonbahar-Kış sezonuna damgasını vuran maksi palto trendi iddiasından hiçbir şey kaybetmemiş gibi!
Sonbahar/Kış 2017-18 koleksiyonlarının ve birçok ünlü markanın defilelerini sergileyeceği Paris Moda Haftasının bir de sokak stili yüzüne bakalım mı? İşte Paris sokaklarından sezona damga vuracak stil önerileri…
Sweat
Paris Moda Haftası Sokak stillerine göz attığımızda ünlü modacıların ve bloggerlerın en çok tercih ettikleri parçalardan birisinin slogan baskılı sweat ya da marka yazılı tişörtler olduğunu görüyoruz. Bu trend geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda da iddiasını sokaklara yansıtacak gibi duruyor.
Parlak pantolonlar
Parlak pantolonlar bu sezon da iddialı! Üstelik sadece metalik renklerde değil bu sezon neredeyse her rengin bir parlak halini pantolonlarda görmemiz mümkün olacaktır.
Maksi paltolar
2016-2017 Sonbahar-Kış sezonuna damgasını vuran maksi palto trendi iddiasından hiçbir şey kaybetmemiş gibi!
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