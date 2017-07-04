  1. Anasayfa
  2. Paris’te Tatlı Bir Hava: Dior 70. Yıl Sergisi
Paris’te Tatlı Bir Hava: Dior 70. Yıl Sergisi

Paris’te Tatlı Bir Hava: Dior 70. Yıl Sergisi

Moda dünyasına hatrı sayılır bir katkısı olmuş, bu sektörde dev isimlerden biri haline gelmiş Dior, bu sene 70. yaşını kutluyor.

Birbirinden güzel koleksiyonları ile dikkatleri üzerine çeken marka, şimdilerde yeni yaşını kutladığı sergisi ile konuşuluyor. ‘Christian Dior: Designer of Dreams’ isminin verildiği sergi  5 Temmuz'da kapılarını açtı.
 

paris dior sergi
 
Geçtiğimiz hafta boyunca haute couture moda haftasına ev sahipliği yapan Paris, modaya ve tarihe doymuyor... Moda haftasının bittiği gün Dior’un sergisinin başlaması, şehirde esen tatlı havayı devam ettiriyor.
 
paris dior sergi


Sergide; Christian Dior’dan başlayarak devamında koltuğuna geçen Yves Saint Laurent, John Galliano, Raf Simons’a kadar tasarımcıların dönemlerine ait ikonik tasarımlar da sergilenecek. Toplamda 3.000 metrekarelik bir alana kurulan sergi, Paris Loulou Restaurant'ın terasında 300 tane çalışmayı kapsıyor.
 


Benzer Haberler

Etiketler:

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
aysha.com.tr | Türkiye'nin kadina dair, yasam ve stil sitesi...muhafazakar moda, saglik, kadin, dekorasyon, bebek, tatil, güzellik ve giyim

Yasam & Stil

Tel: 0 (212) 274 88 58
E-Posta: [email protected]
Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferro Plaza No: 155. Kat: 2 D: 4 / ISTANBUL
© 2016 Aysha Tüm Hakları Saklıdır.