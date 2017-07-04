Paris’te Tatlı Bir Hava: Dior 70. Yıl Sergisi
Moda dünyasına hatrı sayılır bir katkısı olmuş, bu sektörde dev isimlerden biri haline gelmiş Dior, bu sene 70. yaşını kutluyor.
Birbirinden güzel koleksiyonları ile dikkatleri üzerine çeken marka, şimdilerde yeni yaşını kutladığı sergisi ile konuşuluyor. ‘Christian Dior: Designer of Dreams’ isminin verildiği sergi 5 Temmuz'da kapılarını açtı.
Geçtiğimiz hafta boyunca haute couture moda haftasına ev sahipliği yapan Paris, modaya ve tarihe doymuyor... Moda haftasının bittiği gün Dior’un sergisinin başlaması, şehirde esen tatlı havayı devam ettiriyor.
Sergide; Christian Dior’dan başlayarak devamında koltuğuna geçen Yves Saint Laurent, John Galliano, Raf Simons’a kadar tasarımcıların dönemlerine ait ikonik tasarımlar da sergilenecek. Toplamda 3.000 metrekarelik bir alana kurulan sergi, Paris Loulou Restaurant'ın terasında 300 tane çalışmayı kapsıyor.
Birbirinden güzel koleksiyonları ile dikkatleri üzerine çeken marka, şimdilerde yeni yaşını kutladığı sergisi ile konuşuluyor. ‘Christian Dior: Designer of Dreams’ isminin verildiği sergi 5 Temmuz'da kapılarını açtı.
Geçtiğimiz hafta boyunca haute couture moda haftasına ev sahipliği yapan Paris, modaya ve tarihe doymuyor... Moda haftasının bittiği gün Dior’un sergisinin başlaması, şehirde esen tatlı havayı devam ettiriyor.
Sergide; Christian Dior’dan başlayarak devamında koltuğuna geçen Yves Saint Laurent, John Galliano, Raf Simons’a kadar tasarımcıların dönemlerine ait ikonik tasarımlar da sergilenecek. Toplamda 3.000 metrekarelik bir alana kurulan sergi, Paris Loulou Restaurant'ın terasında 300 tane çalışmayı kapsıyor.
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