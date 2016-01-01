‘’Parlak’’ Hediye Fikirleri

Yoksa bu ikisini de seven fakat karar vermekte, seçmekte aşırı titiz davranıp zorlananlardan mısınız? Gelin, bu sefer fazla düşünmeyin ve sezonun da trendlerine ayak uydurarak ne seçim yaparsanız yapın rotanızı parlaklardan, ışıltılardan, metaliklerden yana çevirin…



Fendi

Bershka - 69,95

Dannijo

Delpozo



Zara - 119,95

Pull & Bear - 129,95

Mark Cross

Zara - 149,95

alacağınız kişiye göre hemen hemen her parçada parlak bir imza bulabilirsiniz. Gömlek, etek, ceket ya da metalik pantolonların yanı sıra; seçimlerinde daha sakin olmayı seven sevdiklerinize bu parlaklığı bir çanta ya da ayakkabı veyahut bir saat ya da aksesuar ile de sunabilirsiniz… Seçim sizin!