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‘’Parlak’’ Hediye Fikirleri

‘’Parlak’’ Hediye Fikirleri

Siz de hem kendinize hem de sevdiklerinize hediye almayı sevenlerden misiniz?  

Yoksa bu ikisini de seven fakat karar vermekte, seçmekte aşırı titiz davranıp zorlananlardan mısınız? Gelin, bu sefer fazla düşünmeyin ve sezonun da trendlerine ayak uydurarak ne seçim yaparsanız yapın rotanızı parlaklardan, ışıltılardan, metaliklerden yana çevirin…
 

Hediye alacağınız kişiye göre hemen hemen her parçada parlak bir imza bulabilirsiniz. Gömlek, etek, ceket ya da metalik pantolonların yanı sıra; seçimlerinde daha sakin olmayı seven sevdiklerinize bu parlaklığı bir çanta ya da ayakkabı veyahut bir saat ya da aksesuar ile de sunabilirsiniz… Seçim sizin!
 
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