Parlak, Pürüzsüz Ve Sağlıklı Bir Cildin Sırrı: Hydra Facial Uygulaması

Hydra Facial; yüz, boyun ve dekolte başta olmak üzere nemini ve elastikiyetini kaybetmiş, sivilceleşme problemi oluşmuş, lekelenmiş ve yapısı bozulmuş cilt dokusuna uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntem güvenle uygulanır; bir işlemle birlikte hem temizleme hem yenileme hem de nemlendirme işlemleri aynı anda yapılır.



Hydradermabrazyon yöntemi cilt ile ilgili bütün sorunların cevaplarının aynı yöntemde birleştirildiği medikal bakımlardan birisi. Aynı anda cilt temizliğiniz yapılır, cildinizde soyma işlemi gerçekleştirilir, bu işlem sonrasında cildiniz yenilenir ve nemlenerek daha sağlıklı ve parlak bir görüntüye kavuşur. Bu bakım, aynı zamanda akne sorunlu ciltlere için de oldukça faydalıdır. Cildinizde daha aydınlık, güzel ve genç bir dokunun oluşmasını sağlayan adım ise bu işlem esnasında yapılan sıvı-dermabrazyın teknolijisi.



Hydro Facial uygulamasına her cilt tipine uygundur. Cildinizde meydana gelen cilt kırışıklıkları, cilt lekeleri, siyah noktalar, büyük gözeneklere çözüm sunan Hydro Facial, aynı zamanda yağlı cilt problemleri ve akne tedavisinde de oldukça iddialı.



Hydro Facial uygulaması, cilt problemleri türüne göre, haftada bir, dört ya da altı seanslık kürler halinde uygulanabilir. Uygulama acısız ve oldukça konforlu bir medikal uygulama.

