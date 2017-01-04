Parlak Trend: PCV Kaplama

Sokak modasına damga vuran PVC kaplamalar, ünlü markaların yeni koleksiyonlarında da yer alarak zirveye doğru yol alıyor. Biraz nostalji biraz asi bir tavır sergileyen PVC parçalar, kombinlerinize hem iddialı hem de farklı bir görüntü kazandırır.



Sokak modasına damga vuran ünlü isimlerin de severek kullandığı PVC parçaları, stilinde farklılık oluşturmak isteyenler mutlaka denemeli. Özellikle yeni sezonda patlama etkisi yapacağını düşünürsek; PVC kaplama parçalar bu sezon kurtarıcınız olabilir.



PVC kaplama parçalara parlak olması yüzünden mesafeli davrananlar için stil önerimiz ise bu trendi hayatlarına küçük adımlar ile dâhil etmeleridir. Sezonun en iddialı ve en trend parçalarından birisi olan PVC kaplama etekler ya da PVC kaplama kısa bir ceket, başlangıç için ideal parçalar olabilir.



PVC kaplama trendinin sadece kıyafetlere damgasını vurduğunu düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Ayakkabı ve çanta modasına farklı bir görüntü getiren PVC kaplama, hem sportif hem de asi bir şıklığın anahtar tamamlayıcısı olabilir.

