Parlak ve Yumuşak Saçlar Hayal Değil

Tüm bu olumsuzluklara rağmen kusursuz saçlara sahip olmak hayal değil... İşte size, saçın yumuşaklığını ve parlaklığını koruması için yapabileceğiniz bazı bakım önerileri.



Doğallıktan yana olun



Plastik fırçanızı atıp, yerine doğal kıllardan yapılmış bir fırça alın. Bunlar saçlarınızı fırçaladığınızda yağları eşit olarak dağıtır ve parlaklık kazandırır.



Köpüklere dikkat



Hava kirliliği ve rutubet saçlara doğal parlaklıklarını kaybettirir. Saç köpüklerinin çoğu zararlı maddeler içerir. Bu nedenle eğer saçlarınız kuruysa, köpük yerine krem ya da serum kullanın.



Doğru şekilde yıkayın



Saçları haftada birkaç defa yıkamak yeterlidir. Ama saçlarınızı her gün yıkıyorsanız; kremi önce kullanın, sonra saçları durulamadan sadece saç diplerini şampuanlayın. Ardından durulayın.



Soğuk su iyidir



Saçları soğuk suyla yıkadığınızda üst deri kapanır ve yumuşak, parlak bir yüzey elde edersiniz. Saçlarınızı kuruttuktan sonra soğuk hava vermeniz de buna benzer bir etki yapar.



Kıvırcıklaşmasını önleyin



Saçlar gözeneklidir ve gözenekler havadaki nemi emer. Bu da nemli havalar saçların istenmeyen şekilde kıvırcıklaşmasına neden olur. Saçınızın gün ortasında kıvırcıklaşmasını önlemek istiyorsanız, evden saçlarınızı tamamen kurutmadan çıkmayın.



Silikon kullanın



Silikonlu ürünler saç derisinin tepesinde kalır. Deriyi dış etkenlere ve şekil veren aletlere karşı korur; sürtünmeyi ve sıcaktan zarar görme ihtimalini azaltır. Fakat bu ürünleri çok kullanırsanız saçınız tepenize yapışır ya da yağlanmış gibi görünür.



Isı tedavisi



Çoğu kadın sıcağın saçları kuruttuğunu düşünür. Fakat ısı doğru şekilde kullanıldığında saça parlaklık verir. Kuaföre gidemeseniz de ayda bir saçınıza maske ya da sıcak yağ bakımı uygulayın. Ürünü saçınıza sürdükten sonra, saçınızı çok sıcak bir havluyla sarın.



İyonlu aletlere yatırım yapın



Saç kurutucular ve maşalar sadece saçların kabarmasını ve elektriklenmeyi önledikleri için değil, saçların sağlıklı olmalarını sağladıkları için de yatırım yapılmaya değer ürünlerdir. İyonlu seramik aletler, saçlara kırıkları önleyen negatif iyonlar üfleyerek, saçların güçlenmesini ve parlaklık kazanmasını sağlar.



Kıvırcık saçların bakımı



Eğer saçlarınız doğal olarak dalgalıysa, her altı veya sekiz haftada bir uçlarından biraz kestirmenizde yarar var. Ayrıca her zaman nemlendirici içeren bir şampuan ve krem kullanın. Kıvırcık saçlar aynı yönde oldukları zaman daha parlak durur. Bu yüzden büyük, yumuşak ve düzgün dalgalar küçük kıvırcıklardan daha çok ışık yansıtır. Dalgaları kuruttuktan sonra maşaya dolayıp birkaç saniye bekletirseniz, saçlarınız kalıcı bir şekilde dalgalı duracak ve daha parlak görünecektir.