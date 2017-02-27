Patlayan Baloncuklarla Cilt Bakım Keyfi; Bubble

Üç aşamalı uygulamasında derinlemesine temizlik ve canlandırma yanında istenirse ciltte fark edilir renk açma da sağlıyor.



Cilt temizleme seçeneklerine artık yepyeni bir uygulama eklendi; Bubble. Cildi ölü hücrelerden, siyah noktalardan arındıran bakım ve yenileme sistemi, cilde gerekli oksijeni sağlayıp özel asitlerle canlandırırken, istenirse cilt rengini de açabilme özelliğine sahip. Bubble uygulanırken karbondioksit baloncuklarıyla cilde masaj yapılıyor gibi hissediliyor, bu da işlemi son derece keyifli kılıyor.



Cilt temizleme uygulamaları zaman zaman ciltte rahatsızlık yaratabiliyor. Bu nedenle düzenli uygulama ertelenebiliyor. Ancak agresif uygulamaları unutturan yepyeni cilt temizleme ve bakım sistemi Bubble verdiği masaj hissiyle özellikle tercih ediliyor. Derinlemesine temizleme, bakım ve canlandırma, karbonsioksit baloncuklarıyla mikro spa hissi yaratılarak gerçekleşiyor. Bu işlem ardından özel asit ve kremlerle masaj yapılıyor. Uygulama sonrasında günlük rutin devam edebiliyor, makyaj yapılabiliyor.



3 Aşamalı Bubble: Derinlemesine Temizleme, Renk Açma, Canlandırma



Bubble sistemi 3 ayrı adımdan oluşuyor. İlki cildin temizlenmesi, ikinci aşama aktif karbondioksit baloncuklarıyla cildin arındırılması ve ölü dokunun ciltten atılması (peeling). Bu aşamada cilde aktif cilt renk açıcı ve leke giderici içerik iletiliyor. Karbondioksit baloncukları üreten bir kapsül ve cihazla cilt yüzeyinde masaj yapar gibi derinlemesine temizleme yapılıyor. Bu uygulamada cildin altına giren baloncuklar ve aktif içerik hem cildin oksijenlenmesini sağlıyor hem de cilt lekeleri ile savaşıyor. Uygulama daha yapılırken bile cilt lekelerinin açıldığını görmek mümkün oluyor. Uygulamada aktif kapsüller içeren özel pembe renkli bir jel kullanıyor. Jel cilde karbondioksit baloncukları ile yediriliyor. Ciltteki karbondioksit artışı cilt için en önemli madde olan oksijeni çekiyor. Oksijen artışı cildi hemen canlandırıyor ve hücrelerin aktifleşerek yenilenmesini sağlıyor.



Bu uygulamadan sonra cilde özel nemlendirici içeriğinde hyaluronik asit ve resveratrol bulunan krem uygulanıyor bunun için çok keyifli bir masaj aplikatörü ile birlikte 15 dakika süren bir masaj yapılıyor hem lenfatik sistem aktive edilip ciltte drenaj sağlanıyor hem de masaj ile cilde iletilen aktif içeriklerin daha etkin kullanılması sağlanıyor. Cilt içerisinde nem tutan en önemli madde olan ve ciltte doğal olarak üretilen Hyaluronik asit, dışarıdan takviye edilerek daha nemli daha sağlık bir cildin oluşması sağlanıyor. Resveratrol ise son yıllarda mucize gençlik formülü olarak gündemde.



Yenilikçi uygulamanın Bubble olarak adlandırılmasının sebebi, uygulamanın ilk aşamalarında oluşan karbondioksit baloncuklarının ciltte pıtır pıtır patlama hissi uyandırması. Uygulamadan hemen sonra arınmış, berrak renkli, tertemiz ve daha dinamik bir cilt ortaya çıkıyor. Özellikle leke problemli ciltlerde, uygulama cildi yıpratmadığından bir hafta arayla 4 kez tekrarlanabiliyor ve bir ayın sonunda lekelerden arınmış aydınlık bir cilt ortaya çıkıyor. Sadece yenilemek ve gençleştirmek amaçlı ise başka bir seri ürün grubu ile aynı işlem uygulanarak daha genç görünümlü ve ince kırışıklıklardan arınmış bir cilt elde edilebiliyor. Bu sistem tek başına uygulandığı gibi diğer tedavilerle de birleştirilebiliyor. Bubble Türkiye’de ilk defa Nişantaşı Marebelis Klinik’te kullanılmaya başlandı.



Marebelis Klinik Hakkında:

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Marebelis Klinik, Plastik Cerrah Prof. Dr. Murat TÜREGÜN tarafından kurulmuştur. Medikal ve cerrahi estetik uygulamaları, ileri düzeyde kozmetik yöntemler ve son teknoloji donanımla sunar.Marebelis, estetik ve güzellik alanındayenilikleri takip ederek, yeni metot ve uygulamaları en doğru şekilde uygulamayı misyon edinmiştir. Doğru uygulamalar ve doğru teknolojiyle beraber bu alanda büyük önem taşıyan uzmanlığı bir arada sunar. Marebelis ekibi, doktorları ve estetisyenleri ile, kişinin ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda doğru teşhisi ve en uygun tedavi çözümlerini uygulamayı hedefler.Marebelis Klinik bünyesinde, estetik alanında cilt deformasyonu, lekeler, kırışıklıklar, yağlanma, yaşlanma gibi sorunlar mezoterapi, Hydrafacial cilt yenileme, botox, lazer gibi çok çeşitli teknoloji ve ürünle giderilirken, yüz meme veya vücutta plastik cerrahi gerek durumlarda ise uygun operasyonlar gerçekleştirilir.Marebelis Klinik, özellikle estetik amaçlı cilt yenileme tedavileri ve ameliyatsız “anti-ageing” uygulamalarında etkili ve güvenilir çözümleriyle, Türkiye’de ileri düzey estetik kliniği olarak öne çıkmaktadır.Abdi İpekçi Cad. 3/11 k:4 Nişantaşı İstanbul Tel: 0 212 232 02 12