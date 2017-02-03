Pazar Kahvaltısını Nerde Yapalım?

Nar Cafe & Restaurant, Rumelihisarı

Muhteşem Boğaz manzarasında bir kahvaltı düşünün ki içinde unlu herhangi bir mamul yer almasın. Tabağınızda bolca meyve, yumurta, peynir ve şarküteri çeşitleri... Son derece sağlıklı ve lezzetli bir kahvaltı edebilir; biraz kendinizi şımartmak isterseniz de lezzet dolu kruvasanlarından yiyebilirsiniz. Ayrıca Nar Cafe'nin kahvaltıları, lezzetleriyle olduğu kadar isimleriyle de hafızalarda kalıyor. Özel kahvaltı tabaklarından Yiğit, İdil, Demet, Aslı ve Beril gibi klasiklerden seçiminizi yapmanız biraz vaktinizi alacak!



Aşşk Kahve, Boğaz hattının en popüler mekanlarından biri. Hem keyif veren konumu hem de lezzetleriyle birçok müdavimi olan mekan; kahvaltı veya brunch için tercih edilebilecek samimi bir alternatif. Dikkatleri çeken avlusu ve denizin tam üzerindeki iskele bölümü, havaların ısınmasıyla hareketleniyor; soğuk havalarda ise ev sıcaklığındaki iç mekân kullanılıyor. Kahvaltı için gönül rahatlığıyla gidebileceğiniz Aşşk Kahve; ekmek, kruvasan hatta ketçaplarını bile kendileri yapıyor. Ayrıca organik ürünleri tercih eden mekanda; kahvaltı için gronoloa veya avokadolu lezzetlere bir şans verebilirsiniz.Şehrin en güzel yerinde, Boğaz’ın tam altında Lacivert Restoran… Yaz aylarında eşsiz bir rıhtımda, kış aylarında ise manzarayı içine alan camekânlı şık salonlarında, tarihi bir yalıda 1999 yılından bu yana hizmet veriyor. Anadolu Yakası'nın en iyi manzaralarından birine sahip olan mekan, bu anlamda lezzetleri kadar konumuyla da dikkatleri çekiyor. Kahvaltı ve brunch denilince akla gelen ilk yerlerden olan Lacivert Restoran, açıldığı ilk günden beri Şef Hüseyin Ceylan'a emanet. Tamamı organik çeşitli peynir ve şarküteri ürünleri, böreklerden kruvasana hatta bazlamaya kadar aklınıza gelebilecek her türlü hamur işleri, sıcak sıcak servis edilen antep fıstıklı hellimli sucuk, dilediğiniz gibi hazırladıkları yumurtalar, tüm kuru meyveler, Gaziantep'ten gelen pestiller, muskalar ve daha birçok çeşit muhteşem bir kahvaltı için sizi bekliyor.Özellikle hafta sonları yer bulmak zor olsa mükemmel bir kahvaltı keyfi için gidilesi bir mekân. Kıymalı kol böreği, yediğiniz en güzel ve taze böreklerden bir tanesi olmaya aday. Sucuklu yumurta, söğüş tabağı, bal kaymak, peynir ve zeytin de söyleyerek makul fiyata doyurucu bir kahvaltı edip güne enfes bir başlangıç yapabilirsiniz. Bu arada Sütiş'in hepsi birbirinden güzel bütün şubelerinde; beyaz peynirler Ezine'den, tulum peynirler Erzincan'dan geliyor. Katkı maddesi kullanılmadan yapılan tam 14 çeşit ekmek ise kendinizi frenlemenizi zorlaştıracak cinsten...Son zamanların en sevilen semtlerinden Karaköy'de yer alan Namlı Gurme Karaköy, hem şarküteri hem restoran olarak hizmet veriyor. Mekânda zeytinyağlılardan çeşitli peynirlere, enfes yumurtalardan jambona kadar zengin bir kahvaltı menüsü bulunuyor. Yerli ve yabancı kültürlere ait zengin kahvaltılık ürünler, kuru yemiş çeşitleri arasında kaybolmamak imkansız. Ayrıca organik ürünlerin de satışa sunulduğu Namlı Gurme, geniş ürün yelpazesi ile mutfak ihtiyaçlarını karşılamak için de birebir. İstediğiniz boyuttaki tabaklarda oluşturacağınız kahvaltınızı, tercihinize göre içeride veya dışarıda yer alan masalarda yapabilirsiniz. Günün her saatinde kahvaltı yapabileceğiniz mekanda, özellikle hafta sonları sıra beklememek için vakitli gitmekte fayda var!