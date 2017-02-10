Pazar Sabahları Müzikten de Lezzetten de Vazgeçmeyin!
5 MART PAZAR SABAHI YENİKÖY’DEKİ SAİT HALİM PAŞA YALISI’NDA YİNE HARİKA KAHVALTIDA YİNE HARİKA BİR GRUP SİZİ BEKLİYOR: ŞENAY LAMBAOĞLU QUINTET!
Baharın meltemiyle boğazın ışıltılı mavisinin buluştuğu noktadaki Sait Halim Paşa Yalısı’nın pazar sabahı “Cazlı Kahvaltıları” artık vazgeçilmez oluyor.
5 Mart’ta özgün caz vokalisti olma yanında yazdığı şarkılarla dabüyük beğeni toplayan Şenay Lambaoğlu (Quintet) sahne alıyor. Şenay Lambaoğlu, 19. İstanbul Caz Festivali’nde, Akbank Caz Festivali ve Bakü Türk Caz Festivali’nde de büyük beğeni toplamıştır.
Şenay Lambaoğlu’nun solist olarak yer aldığı Quintet’te; klavyede Can Çankaya, bas gitarda Volkan Polat, gitarda Eser Yıldız ve davulda Berke Özgümüş yer alıyor.
Şenay Lambaoğlu Quintet müziği eşliğinde güzel bir bahar sabahını kaliteli caz müziği ve son derece özenli lezzetli ikramla geçirmek isteyenler için tek adres Sait Halim Paşa Yalısı…
Genel Koordinatör Cana Ataç ev sahipliğindeki “Cazlı Kahvaltılar” Siemens El Aletleri’nin sponsorluğuyla devam ediyor.
Sait Halim Paşa Yalısı’nın Executive Şefi Oktay Özgün konukları için daima çok itinayla ve sağlıklı beslenme kurallarına uygun bir menü hazırlıyor.
5 Mart Pazar sabahı ailenizle, dostlarınızla Sait Halim Paşa Yalısı’nda Şenay Lambaoğlu Quintetle, güzel ve kaliteli müzikle buluşun, keyif alın…
Rezervasyon için Biletix ve Sait Halim Paşa Yalısı...
Baharın meltemiyle boğazın ışıltılı mavisinin buluştuğu noktadaki Sait Halim Paşa Yalısı’nın pazar sabahı “Cazlı Kahvaltıları” artık vazgeçilmez oluyor.
5 Mart’ta özgün caz vokalisti olma yanında yazdığı şarkılarla dabüyük beğeni toplayan Şenay Lambaoğlu (Quintet) sahne alıyor. Şenay Lambaoğlu, 19. İstanbul Caz Festivali’nde, Akbank Caz Festivali ve Bakü Türk Caz Festivali’nde de büyük beğeni toplamıştır.
Şenay Lambaoğlu’nun solist olarak yer aldığı Quintet’te; klavyede Can Çankaya, bas gitarda Volkan Polat, gitarda Eser Yıldız ve davulda Berke Özgümüş yer alıyor.
Şenay Lambaoğlu Quintet müziği eşliğinde güzel bir bahar sabahını kaliteli caz müziği ve son derece özenli lezzetli ikramla geçirmek isteyenler için tek adres Sait Halim Paşa Yalısı…
Genel Koordinatör Cana Ataç ev sahipliğindeki “Cazlı Kahvaltılar” Siemens El Aletleri’nin sponsorluğuyla devam ediyor.
Sait Halim Paşa Yalısı’nın Executive Şefi Oktay Özgün konukları için daima çok itinayla ve sağlıklı beslenme kurallarına uygun bir menü hazırlıyor.
5 Mart Pazar sabahı ailenizle, dostlarınızla Sait Halim Paşa Yalısı’nda Şenay Lambaoğlu Quintetle, güzel ve kaliteli müzikle buluşun, keyif alın…
Rezervasyon için Biletix ve Sait Halim Paşa Yalısı...
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