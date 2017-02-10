Pazar Sabahları Müzikten de Lezzetten de Vazgeçmeyin!

Baharın meltemiyle boğazın ışıltılı mavisinin buluştuğu noktadaki Sait Halim Paşa Yalısı’nın pazar sabahı “Cazlı Kahvaltıları” artık vazgeçilmez oluyor.



5 Mart’ta özgün caz vokalisti olma yanında yazdığı şarkılarla dabüyük beğeni toplayansahne alıyor., 19. İstanbul Caz Festivali’nde, Akbank Caz Festivali ve Bakü Türk Caz Festivali’nde de büyük beğeni toplamıştır.’nun solist olarak yer aldığı Quintet’te; klavyede, bas gitardagitardave davuldayer alıyor.müziği eşliğinde güzel bir bahar sabahını kaliteli caz müziği ve son derece özenli lezzetli ikramla geçirmek isteyenler için tek adresGenel Koordinatörev sahipliğindeki” Siemens El Aletleri’nin sponsorluğuyla devam ediyor.’nın Executive Şefikonukları için daima çok itinayla ve sağlıklı beslenme kurallarına uygun bir menü hazırlıyor.5 Mart Pazar sabahı ailenizle, dostlarınızla’ndagüzel ve kaliteli müzikle buluşun, keyif alın…