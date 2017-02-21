Pera Müzesi’ne “Yeniden Bak” Koleksiyon Sergileri Kapsamında Performans Programı

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi’nin koleksiyon sergilerinden esinlenerek hazırlanan program, sanatçılar AslieMk, Ekin Bernay ve İ. Ata Doğruel’in performanslarıyla gerçekleştiriliyor.



Pera Müzesi, Performistanbul iş birliğiyle Suna ve İnan Kıraç Vakfı koleksiyon sergilerinden ilham alan “Yeniden Bak” performans programını sunuyor. Sanatçılar İ. Ata Doğruel, AslieMk ve Ekin Bernay Pera Müzesi’ndeki Oryantalist Resim, Kütahya Çini ve Seramikleri, Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri koleksiyon sergilerine yeni bir bakış sunmayı amaçlıyor. Performistanbul’un kurucu direktörü Simge Burhanoğlu küratörlüğündeki program 31 Mart – 2 Nisan 2017 tarihleri arasında görülebilir.



AslieMk



Sanatçı İ. Ata Doğruel’in Elçi başlıklı performansı, Oryantalist Resim Koleksiyonu’ndan derlenen Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar sergisine odaklanıyor. 17. yüzyıldan 19. yüzyıla elçi portreleri ve elçilerin sanat koruyuculuğu üzerine yeni bir bakış ve yorum getiren performans özellikle ikilik kavramını irdeliyor. Sanatın rehberliğinde diplomasi tarihinin dolambaçlı yollarını anlatan koleksiyon sergisi ziyaretçileri ilgi çekici kişiliklerle de tanıştırıyor. Sanatçı Doğruel ise performansında özellikle bu ilginç kişiliklerin – elçiler ve ressamların – ikili hayatlarına soyut bir yorum getiriyor. Performans, 31 Mart Cuma günü saat 15:00 – 21:00, 1 Nisan Cumartesi günü saat 12:00 – 18:00 ve 2 Nisan Pazar günü saat 12:00 – 18:00 arasında gerçekleşiyor.

Kahve Molası: Kütahya Çini ve Seramik Koleksiyonu sergisinden yola çıkarak sanatçı ikilisi AslieMk Yerinde başlıklı bir performans sunuyor. Sergi mekanını açık ve işleyen bir laboratuvara dönüştürmeyi hedefleyen performans, ziyaretçinin müzedeki eserlerle iletişimini görsellikten öteye taşıyarak bu kapsamda üretilen eserleri dokunulabilir ve hissedilebilir kılmak üzerine şekilleniyor. Performans, 31 Mart Cuma günü saat 18:00 - 21:00 ve 1 Nisan Cumartesi günü saat 15:00 - 18:00 arasında gerçekleşiyor.

Ekin Bernay

’ınbaşlıklı performansı isesergisine gönderme yapıyor. İzleyicilerin aktif rol alacağı bu performansta sanatçı Bernay, beden ilişkisini keşfetme, beden özgürlüğü ve ağırlığı konularına eğiliyor. Katılımcılara farklı bir deneyim yaşatacak olan bu performans, 31 Mart Cuma günü saat 17:00 – 20:00, 1 Nisan Cumartesi ve 2 Nisan Pazar günleri 14:00 – 17:00 saatleri arasında deneyimlenebilecek.Pera Müzesi’nin Performistanbul iş birliğiyle Suna ve İnan Kıraç Vakfı koleksiyon sergilerinden ilham alanperformans programıtarihleri arasında ücretsiz görülebilir.