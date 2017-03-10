Pera Palace Hotel Jumeirah’da 125.Yıl: Kokularla Çayın Tarihine Yolculuk

Türkiye’nin ilk çay ve koku uyum etkinliği; tarih boyu ’Kralların Çayı’ olarak bilinen dünyanın en köklü çay markalarından Ronnefeldt ve Türkiye’nin ilk tasarım parfüm butiği La Déesse ve parfümör Vedat Ozan iş birliği ile gerçekleşti. Otelin ve ünlü ziyaretçilerinin iz bırakan anılarıyla 25 yıllık dönemler, zamansız bir deneyimle hikayeleştirildi:



• Otelin 1892’de açılış nedeni, doğu ile batı arasındaki köprü olan Orient Express’in egzotik kültürüyle eşleşen çay Chai, parfümde de pembe biber ile aynı dokuyu taşıyan Ormonde Jayne / Isfarkand ile birleşiyor.• 1920’lerde Pera Palace’ın müdavimleri arasında yer alan Agatha Christie’nin gizem dolu bir o kadar da geleneksel tavrı, dönemin ve şimdinin vazgeçilmez çayı Earl Grey ile bir araya geliyor. Bu çayın özü bergamot, sizi Maison Francis Kurkdjian / Aqua Universalis parfümünün dünyasına çağırıyor.• 40’lı ve 50’li yıllara geldiğimizde, Türkiye’ye de baleyi getiren İngiliz Kraliyet Balesi kurucularından Dame Ninette de Valois’ın ziyareti otelde adeta bir asalet rüzgarı estiriyor. Bu dönemde Pera Palace yasemin kokulu kadınların katıldığı şaşaalı balolara da ev sahipliği yapmaktadır. Naif ve bir o kadar da güçlü kokusu ile bilinen yaseminin büyülü dünyası ve bıraktığı etki bize bu kadınları hatırlatıyor. Çayda Jasmine Pearls, parfümde Killian / Love and Tears bu atmosferin tamamlayıcıları.• 70’lerin başlangıcından 2000’e kadar ise tüm dünyada ve Türkiye’de değişim rüzgarlarının estiği bir dönem. Zsa Zsa Gabor, Jacqueline Onassis, Giorgio Armani, Karl Lagerfeld ve Julio Iglesias gibi isimler bu yıllarda Pera Palace’ın unutulmaz misafirleri arasına girmişlerdir. Bu dönem, zihinlerinizde zor ve sert bir çayla özdeşleşiyor; kurutma aşamasında yanan çam odunlarının çıkardığı dumanla tütsülenen füme tadıyla bilinen Lapsang Souchong. İsli ve sıra dışı parfüm Etat Libre D'Orange / Rien ile de tamamlanıyor.• 2000’li yılların ilk döneminin ortaları ise Pera Palace için bir yenilenme dönemi olmuştur. Renovasyon sonrasında İstanbul’un en renkli bölgesi Pera’nın kültür-sanat ikonu haline gelen Pera Palace, “keyif” kavramının tam anlamıyla hissedildiği, ebedi dostlukların buluşma noktası olarak ön plana çıkmaktadır. Bu dönemi temsil eden çay ise; siyah çayın tahtını sarsan yeşil çaylardan yaban mersinli, limon otlu Huckleberry Friend! Eşsiz parfüm böğürtlenli Keiko Mecheri / Wild Berries ile yakalanan uyum, şefin seçkisi orman meyveli mini pasta ile tamamlanıyor.125 yıllık tarihi boyunca pek çok önemli konuğu ağırlayan ve Türkiye’de çay saati etkinliklerini ilk düzenleyen yer olan Pera Palace Hotel Jumeirah; parfümör ve koku uzmanı Vedat Ozan’ın anlatımı, Ronnefeldt’in birbirinden leziz ve sıra dışı lezzetlere sahip çayları, farklı esanslarda parfümleri eşleştirdiği özel bir menü ile bu lansmanla beraber çay tutkunları ile buluşmaya hazır. Nisan ayı itibariyle dileyen misafirler her gün15:00 – 18:00 arasında İlham Gencer’in büyülü melodileri eşliğinde gerçekleşen Çay Saati’nde bu özel menüyü 70 TL karşılığında deneyimleyebilirler.