Picasso ve Rivera İle Zaman İçinde Sohbetler

Los Angeles’in en büyük ve önemli çağdaş sanat müzelerinden biri olan Los Angeles County Museum of Art’ta 4 Aralık tarihinde açılan sergi, 7 Mayıs 2017 tarihine kadar görülebilecek.



20. yüzyılın en önemli sanatçısı Pablo Picasso ile aynı dönemin değerli ressamlarından Meksikalı Diego Rivera’nın eserlerinden oluşan sergi, iki büyük sanatçının bakış açılarına farklı yönden bakmayı amaçlıyor.



Sergide, birbirine yakın eğitim almalarına ve Kübizmle olan ilişkilerine rağmen, iki sanatçının da ait oldukları Akdeniz ve Amerika kıtasının keşfinden önceki halinden yardım alarak izledikleri özgün yola, 1920’lerden 1950’lere kadar olan tarihi köklerine olan geri dönüşlerine dikkat çekiyor.



Sergilenen koleksiyonda toplam 150 tablo; litografi, baskı ve suluboyalar birbirleri ile diyalog halinde sergilenirken; aynı zamanda bu eserleri destekleyecek antik objeler ve heykeller de sergide bulunuyor.



