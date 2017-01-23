İkisi de ağzımızı sulandıran, lezzetli ve dilediğimiz kadar zengin malzeme ile yapabileceğimiz tarifler. Peki, biz bu iki enfes lezzeti bir araya getirirsek ne olur?



Tadından yenmeyecek pizza tadında makarna nasıl yapılır, sizler için yazdık...



Malzemeler:

- 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

- 8-9 adet sosis

- 1 soğan ( tercihe göre yarım)

- 1 diş sarımsak

- 1 bardak pepperoni

- 2 bardak domatesli - fesleğenli makarna sosu

- 2 bardak su

- 1 paket burgu makarna (tercihen değişebilir)

- Tuz - karabiber

- Dilediğiniz kadar çedar ya da kaşar peyniri



Yapılışı:

Zeytinyağını döktüğünüz tavayı, ocağa alın. Üzerine once soğanları, soğanlar öldükten sonra da sosisleri ekleyin. Sosisler yumuşadıktan sonra sarımsağı ekleyin. Biraz daha pişirdikten sonra pepperoniyi, makarna sosunu, baharatları ve suyu ekleyip bir güzel karıştırın.

Daha sonra karışıma makarnayı ekleyin. Ortalama 10 dakika kadar pişirdikten sonra üzerine dilediğiniz peyniri ekleyebilirsiniz. Sıcak sıcak servis etmeniz önerilir…



Afiyet Olsun!

