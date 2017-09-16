Porsiyon Algısı Önemlidir!

Evet, yaz yaklaştı ve neredeyse bütün kadınları bir kilo telaşı sardı! Peki, son zamanlarda aldığınız kiloların sebebini size söylesek ve bundan sonraki yemek alışkanlıklarınızda buna dikkat ederek kilo vereceğinizi müjdelesek? İşte fazla kiloların sebebi: porsiyon algısı.



Son zamanlarda diyet listesi konusunun geçtiği her ortamda 'porsiyon distorsiyon sendromu' olarak bilinen yeni bir tehlike konuşuluyor. Bir çalışmaya göre; popüler yiyeceklerin modern porsiyon boyutlarına fazladan bir 50 ila 150 kalori eklediğini ortaya koydu. Peki, bu ne demek? Mesela; büyük boy ambalajların daha ekonomik olduğu doğrudur ancak sizi aşırı yemeye teşvik edebilir.



Sağlıklı bir beslenme şekli için en ideal olanın ihtiyacınız olan kaloriyi tüm öğünlere eşit miktarlarda bölerek almak olduğunu unutmamalısınız. Doğru porsiyon ayarlamasını yaparak ve tüm besin gruplarına dengeli bir şekilde dağıtarak oluşturulan bir beslenme şekli oldukça sağlıklıdır.



Tabak boyutu konusunu ise önemli bir konudur. Daha az kalori almanız için tabak boyutu ile göz algınızı kandırabilirsiniz. Daha büyük bir tabak içerisinde az miktar bir yemek yerine daha küçük bir tabakta daha çok gibi algılanacak aynı porsiyondaki yiyeceği yiyebilirsiniz.

