Portakal Çiçeği Uluslararası Plastik Sanatlar Kolonisi İle Çocuklara Destek!

Engelli çocuklar için organize edilen sergi,Beşiktaş Belediyesi Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde açılacak. Açılışa iş, sanat ve medya dünyasından da birçok önemli isim katılacak.



Seçici kurulunda Devrim Erbil, Bedri Baykam, Bubi Hayon, Hakan Esmer gibi ünlü ve önemli ressamların yer aldığı sergi, 2016’nın seçmelerinden oluşuyor. Organizasyon; "Portakal Çiçeği Uluslararası Plastik Sanatlar Kolonisi", Sapanca Doğapark ve Necmi Şahin Eğitim Vakfı destekleriyle 6 yıldan bu yana her sene düzenli olarak düzenleniyor.



Engelli çocuklara ait 2 bin eserin sergileneceğini bildiren "Portakal Çiçeği Uluslararası Plastik Sanatlar Kolonisi" Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Şahin, sergiye katılan tüm misafirlere engelli öğrencilerin resimlerinden örneklerin hediye edileceğini belirtti. Şahin ayrıca bütün etkinlik gelirinin de Türk Eğitim Vakfı’na (TEV) bağışlanacağının altını çizdi.



Sergi hakkında konuşan Ahmet Şahin konu ile ilgili, "Portakal Çiçeği Uluslararası Plastik Sanatlar Kolonisi" olarak engelli çocuklarımızın hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını geliştirmek adına düzenlediğimiz bu sergiler ne mutlu ki paydaşımız olan Milli Eğitim Bakanlığı’nın da aracılığıyla ülkemizin her noktasına ulaşıyor. Yurdumuzun doğusundan batısına kadar geleceğimiz olan tüm engelli çocuklarımız hayal dünyalarını bizlerle resimleri aracılığıyla paylaşıyorlar. Ayrıca her yıl ağustos ayında Doğapark’ta gerçekleştirdiğimiz atölye sayesinde çocuklar öğretmenleriyle birlikte sanatla dopdolu bir hafta geçiriyorlar. Bu etkinlikler geleceğimiz olan çocuklarımızın yaratıcılıklarının gelişimi açısından heyecan ve mutluluk verici. Portakal Çiçeği olarak engelli çocuklar adına yaptığımız bu etkinlikleri 2017’de de sürdürüp farkındalık oluşturmaya devam edeceğiz.”