Poétique Home, Modern ve Rafine Ev Tekstili Ürünleriyle Fark Yaratıyor



E-ticaret sitesi olarak hizmet veren www.poetiquehome.com, tasarımı, kalite ve kişiye özel üretimi bir araya getirerek müşterilerine uzun yıllarca eşlik edebilecek koleksiyonlar sunmayı hedefliyor. Dünyanın en ünlü şehir ve akımlarından ilham alan Poétique Home koleksiyonları, modern, yenilikçi ve modern şehir hayatının her anına yakışacak detaylarla ön plana çıkıyor.



“Contemporary Home Couture” mottosuyla yola çıkan, kişiye özel tasarımlarıyla her yaş ve tarza hitap edebilen Poétique Home ürünleri, yüksek kalite kumaş ve titiz terzilikle üretiliyor. El işçiliğinin tasarımla buluştuğu ürünler, ham keten ve pamuk satenin yalın ve elegan duruşunu kusursuz bir formda dekorasyon severlere sunuyor.



Yemek odası, yatak odası ve banyo ürün gruplarının yanı sıra dekoratif keten yastıklar, sofistike ve kişiye özel detaylarla özgünleşirken, farklı boyutlardaki özel nakışlı keten keseler de hediye paketlerine sıra dışı bir yorum katıyor. Günlük hayatın yanı sıra özel günlerde de kullanmak üzere tasarlanan ham keten kimonolar ise tamamen kişiye özel üretilerek aynı zamanda anlamlı bir hediye alternatifi de oluşturuyor.