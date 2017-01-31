Pratik ve Sağlıklı Kahvaltı Önerileri
İyi ve sağlıklı bir kahvaltı, güzel bir gün başlangıcı için olmazsa olmazlardan birisi.
Güne sağlıklı bir kahvaltı ile başlamak, gününüzün daha güzel geçmesini sağlayabilir. Peki, siz de yoğun çalışma temposunun ardına sığınıp kahvaltı öğününüzü atlamak için sürekli olarak bahaneler mi üretiyorsunuz? Öyleyse işin uzmanlarından ilham alalım ve hem oldukça pratik hem de oldukça sağlıklı kahvaltı seçeneklerine birlikte göz atalım.
Spordan Vazgeçemeyenlere
Eğer spor sizin için bir yaşam şekli ise, sizin pratik ve sağlıklı kahvaltı menünüz şu şekilde olmalıdır:
Son zamanların en popüler meyvelerinden birisi olan avokado, diyet listelerinin de yeni gözdelerinden. Siz de kahvaltı menünüzde avokado meyvesine yer vermek istiyorsanız, sizin için en pratik ve sağlıklı kahvaltı menüsü şu şekilde olmalıdır:
Farklılıklara Açık Olanlara
Eğer farklı tatlar ile klasiğin dışına çıkmış bir kahvaltı tercih ediyorsanız, sizin için en pratik ve sağlıklı kahvaltı menüsü şu şekilde olmalıdır:
Güne sağlıklı bir kahvaltı ile başlamak, gününüzün daha güzel geçmesini sağlayabilir. Peki, siz de yoğun çalışma temposunun ardına sığınıp kahvaltı öğününüzü atlamak için sürekli olarak bahaneler mi üretiyorsunuz? Öyleyse işin uzmanlarından ilham alalım ve hem oldukça pratik hem de oldukça sağlıklı kahvaltı seçeneklerine birlikte göz atalım.
Geleneksel Kahvaltıcılara
Eğer kahvaltıda gelenekselci bir yapınız varsa sizin için en pratik ve sağlıklı kahvaltı menüsü şu şekilde olmalıdır:
- 1 adet yumurta
- 1 dilim peynir
- Domates, salatalık, yeşillik, biber
- 4-5 adet zeytin
- 1-2 dilim tam tahıllı ekmek
Spordan Vazgeçemeyenlere
Eğer spor sizin için bir yaşam şekli ise, sizin pratik ve sağlıklı kahvaltı menünüz şu şekilde olmalıdır:
- 2 yumurta beyazı
- 1 tam yumurta
- 3 yemek kaşığı yulaf ile yapılmış omlet
- 10 adet fındık
- 2 yemek kaşığı lor peyniri
- Domates, salatalık, yeşillik, biber
Son zamanların en popüler meyvelerinden birisi olan avokado, diyet listelerinin de yeni gözdelerinden. Siz de kahvaltı menünüzde avokado meyvesine yer vermek istiyorsanız, sizin için en pratik ve sağlıklı kahvaltı menüsü şu şekilde olmalıdır:
- 1 yumurta
- Yarım avokado
- Yarım demet maydanoz
- Bir limonun yarısı
- 3 adet ceviz.
Farklılıklara Açık Olanlara
Eğer farklı tatlar ile klasiğin dışına çıkmış bir kahvaltı tercih ediyorsanız, sizin için en pratik ve sağlıklı kahvaltı menüsü şu şekilde olmalıdır:
- Bir çay bardağı süt
- 1.5 yemek kaşığı chia tohumu
- Bir tatlı kaşığı tarçın
- Bir tatlı kaşığı bal
- 3 kuru kayısı
- Bir çay kaşığı Hindistan cevizi
- 3 tam ceviz.
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