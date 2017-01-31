Pratik ve Sağlıklı Kahvaltı Önerileri

Güne sağlıklı bir kahvaltı ile başlamak, gününüzün daha güzel geçmesini sağlayabilir. Peki, siz de yoğun çalışma temposunun ardına sığınıp kahvaltı öğününüzü atlamak için sürekli olarak bahaneler mi üretiyorsunuz? Öyleyse işin uzmanlarından ilham alalım ve hem oldukça pratik hem de oldukça sağlıklı kahvaltı seçeneklerine birlikte göz atalım.



Geleneksel Kahvaltıcılara

Eğer kahvaltıda gelenekselci bir yapınız varsa sizin için en pratik ve sağlıklı kahvaltı menüsü şu şekilde olmalıdır:

1 adet yumurta

1 dilim peynir

Domates, salatalık, yeşillik, biber

4-5 adet zeytin

1-2 dilim tam tahıllı ekmek

2 yumurta beyazı

1 tam yumurta

3 yemek kaşığı yulaf ile yapılmış omlet

10 adet fındık

2 yemek kaşığı lor peyniri

Domates, salatalık, yeşillik, biber

1 yumurta

Yarım avokado

Yarım demet maydanoz

Bir limonun yarısı

3 adet ceviz.

Bir çay bardağı süt

1.5 yemek kaşığı chia tohumu

Bir tatlı kaşığı tarçın

Bir tatlı kaşığı bal

3 kuru kayısı

Bir çay kaşığı Hindistan cevizi

3 tam ceviz.

Eğer spor sizin için bir yaşam şekli ise, sizin pratik ve sağlıklı kahvaltı menünüz şu şekilde olmalıdır:Son zamanların en popüler meyvelerinden birisi olan avokado, diyet listelerinin de yeni gözdelerinden. Siz de kahvaltı menünüzde avokado meyvesine yer vermek istiyorsanız, sizin için en pratik ve sağlıklı kahvaltı menüsü şu şekilde olmalıdır:Eğer farklı tatlar ile klasiğin dışına çıkmış bir kahvaltı tercih ediyorsanız, sizin için en pratik ve sağlıklı kahvaltı menüsü şu şekilde olmalıdır:Bu kahvaltıda süt ve chia tohumlarını bir gece önceden karıştırarak buzdolabında bekletmelisiniz. Ertesi sabah üzerine isteğinize göre tarçın ve bal, Hindistan cevizi ve kuru kayısılar ekleyerek yiyebilirsiniz.