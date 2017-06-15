Pratik ve Sağlıklı Kahvaltılar: Rengârenk Smoothie’ler

Son zamanlarda sağlıklı yaşam koçlarının beslenme rutinlerimize dâhil ettiği ve çok popüler olan smoothie’ler bu konuda sizin için muhteşem bir yardımcı olabilir.



Karşıma çıkan en hızlı ve en pratik sabah kahvaltılarından birisi olan sebzeli ve meyveli smoothie’ler renkleri ile olduğu kadar tatları ile de gönlümüzü fethediyor.



Güne her gün böyle sağlıklı bir smoothie ile başlayarak kan şekerinizi dengede tutabilir, bol lifli bir yapısı olduğu için sizi tok tuttuğunu hissedebilirsiniz. Ayrıca bol miktarda vitamin ve mineral içerdiğinden bağışıklık sisteminizi de güçlendiriyor.



Peki, kahvaltınız için en güzel smoothie tariflerine birlikte bakmaya ne dersiniz? İşte rengârenk smoothie tarifleri…



Yeşil Smoothie için:

1 su bardağı ıspanak, 1 su bardağı su, yarım avokado, yarım su bardağı mango, ananas veya çilek, yarım muz, 1 avuç yaban mersini veya böğürtlen, 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı.



Yeşil Smoothie Yapımı:

Yeşil smoothie için önce blender’dan yeşillikleri geçirin ve su ile karıştırın. Ardından kalan tüm malzemeleri ekleyin ve tekrar blender’dan geçirin. İşte yeşil smoothie’niz hazır!

